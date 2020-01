MotoGP-Präsentationen 2020: Die Termine aller Launches in der Übersicht

Der MotoGP-Saison 2020 steht vor der Tür. Vom Saisonauftakt am 8. März in Losail (Katar) bis zum Saisonfinale am 15. November in Valencia (Spanien) stehen insgesamt 20 Rennen - und damit so viele wie nie zuvor - auf dem Plan. In diesem laufend aktualisierten Artikel liefern wir bis zum Saisonauftakt den Überblick über sämtliche MotoGP-Teampräsentationen 2020 und die neuen Bikes.

Ducati: Das italienische Werksteam, das auch 2020 wieder mit Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci antritt, ist das erste, das seinen Präsentationstermin bekanntgegeben hat. Man zeigt die Desmosedici in den 2020er-Farben am 23. Januar in Bologna. Ob bei dieser Gelegenheit auch schon technische Neuerungen der GP20 zu sehen sein werden, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Jahren hielt Ducati regelmäßig eine reine Designpräsentation ab.

Suzuki: Der Rennstall, für den auch 2020 wieder Alex Rins und Joan Mir in den Lenker greifen, hat seinen Präsentationstermin ebenfalls genannt. Am 6. Februar, dem Tag vor dem ersten von zwei offiziellen Vorsaisontests, zeigt man die GSX-RR am Sepang International Circuit in der Spezifikation für die Saison 2020. Im Gegensatz zu Ducati darf man hier auch mit technischen Details rechnen. Schließlich gilt es diese an den drei darauffolgenden Tagen zu testen.

Honda: Das Weltmeisterteam setzt in der Saison 2020 auf ein Bruderpaar. Neben Titelverteidiger Marc Marquez fährt dessen jüngerer Bruder, MotoGP-Rookie Alex Marquez, die zweite RC213V in Repsol-Farben. Wann das neue Bike der Öffentlichkeit vorgestellt wird, steht noch nicht fest.

Yamaha: Valentino Rossi und Maverick Vinales bilden auch in der MotoGP-Saison 2020 die Fahrerpaarung im Yamaha-Werksteam. Der Präsentationstermin für die neue YZR-M1 wurde noch nicht bekanntgegeben.

KTM: Das Werksteam aus Österreich schickt die RC16 mit Pol Espargaro und MotoGP-Rookie Brad Binder in die Rennen der Saison 2020. Der Launch-Termin ist noch offen.

Gresini-Aprilia: Ob das von Fausto Gresini gestellte Aprilia-Werksteam auch 2020 mit Andrea Iannone und Aleix Espargaro antreten wird, steht noch nicht abschließend fest. Während Espargaro gesetzt ist, gibt es hinter Iannone noch ein Fragezeichen, das sich in seiner winterlichen Doping-Affäre begründet. Wann die neue RS-GP vorgestellt wird, steht noch nicht fest.

LCR-Honda: Das einzige Honda-Satellitenteam im Feld setzt auch 2020 auf die Dienste von Cal Crutchlow und Takaaki Nakagami. Beide erhalten erneut aktuelles Material, das heißt die 2020er-Spezifikaiton der Honda RC213V. Einen Launch-Termin hat LCR bislang noch nicht verkündet.

Pramac-Ducati: Das Team von Paolo Campinoti ist eines von zwei Ducati-Satellitenteams im MotoGP-Feld, aber das einzige, das Motorräder des aktuellen Jahrgangs fährt. Sowohl Jack Miller als auch Francesco Bagnaia sitzen auf einer Ducati Desmosedici GP20. Ein Termin für die Präsentation des Teams lässt noch auf sich warten.

Petronas-Yamaha: Das Yamaha-Satellitenteam von Petronas hält an dem aus seiner Rookie-Saison 2019 bewährten Konzept fest. Fabio Quartararo und Franco Morbidelli sind die Piloten. Das Material ist aktuelles von Yamaha.

Tech-3-KTM: Das Satellitenteam von KTM tritt 2020 wie das Werksteam mit einem neuen Piloten an. Neben Miguel Oliveira greift MotoGP-Rookie Iker Lecuona in den Lenker einer RC16. Wann sich das Team der Öffentlichkeit vorstellen wird, ist noch offen. In den vergangenen Jahren erfolgte die Präsentation stets gemeinsam mit dem Werksteam.

Avintia-Ducati: Neben Pramac das zweite Ducati-Satellitenteam im Feld, aber anders als die Truppe aus Italien nicht mit aktuellem Material unterwegs: Avintia aus Spanien bestreitet die MotoGP-Saison 2020 mit zwei Vorjahres-Motorrädern vom Typ Ducati Desmosedici GP19. Die Piloten sind Tito Rabat und Neuzugang Johann Zarco.

MotoGP-Präsentationen 2020 in der Übersicht:

Datum Team Ort 23. Januar Ducati Bologna 6. Februar Suzuki Sepang

Übrigens: Welche Neuerungen es an den MotoGP-Bikes 2019 zu sehen gab, lässt sich unserer Übersicht entnehmen.

Mit Bildmaterial von KTM.