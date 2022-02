MotoGP-Rookie Raul Fernandez erklärt: Wie ihm Dani Pedrosa hilft

In Reihen der fünf Rookies im MotoGP-Fahrerfeld 2022 ist Raul Fernandez derjenige, der beim dreitägigen Shakedown-Test in Sepang (Malaysia) in dieser Woche der schnellste war.

Der letztjährige Moto2-Vizemeister Fernandez beendete den dreitägigen Test auf dem insgesamt dritten Platz der Zeitenliste. Schneller waren lediglich die MotoGP-Routiniers Maverick Vinales und Aleix Espargaro, die sich dank der Konzessionen von Aprilia dem Test der Rookies und Testfahrer anschließen durften.

Als Drittschnellster ließ Fernandez aber seine vier Rookie-Kollegen - Marco Bezzecchi, Remy Gardner, Darryn Binder, Fabio Di Giannantonio - hinter sich. Und: Zum Auftakt des Tests am Montag hatte der Spanier in Diensten von Tech-3-KTM direkt eine Tagesbestzeit gesetzt.

Weil Tech 3 ganz eng mit dem KTM-Werksteam zusammenarbeitet, hat Fernandez - genau wie Teamkollege Gardner - direkten Zugriff auf die Ratschläge von Dani Pedrosa. Der wiederum war in seiner Rolle als KTMs Edeltester beim Shakedown-Test in dieser Woche selber im Einsatz.

Pedrosa war beim Shakedown-Test in Sepang selber im Einsatz Foto: 2022 Dorna Sports

In welchen Bereichen kann der erfahrene Pedrosa seinem jungen Landsmann am stärksten helfen? Da wären zuerst einmal die Strecken. "Sepang ist eine wirklich knifflige Strecke. Vor dem ersten Testtag kannte ich die richtige Linie noch nicht. Da waren seine Ratschläge natürlich sehr wichtig. So habe ich ihn beispielsweise gefragt, wie man eine bestimmte Kurve am besten fährt", sagt Fernandez.

Fernandez konnte und kann Pedrosas Ratschläge in Sepang direkt umsetzen Foto: Motorsport Images

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.