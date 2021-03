MotoGP-Saisonvorschau 2021 als Podcast: Alle Hersteller im Überblick

"Schräglage" ist wieder da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. In der ersten Ausgabe dieses Jahres starten wir mit einer großen Vorschau auf die MotoGP-Saison 2021. Moderiert wird die Sendung wie immer von Andreas Thies, die Experten sind Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck.

Mit diesem Link findest du zur aktuellen Ausgabe!

Nach dem Wintertest der MotoGP in Katar ist für den Saisonauftakt am 28. März an selber Stelle alles angerichtet. Wieder gehen sechs Hersteller, elf Teams und 22 Fahrer an den Start. Im ersten Teil unserer Saisonvorschau widmen wir uns Suzuki, die mit Joan Mir den amtierenden Weltmeister stellen, sowie Ducati.

Wir blicken zurück, wie sich die Hersteller im Vorjahr geschlagen haben, was über den Winter passiert ist und woran beim Katar-Test gearbeitet wurde. Außerdem wagen wir einen Ausblick auf die neue Saison: Wie stehen die Chancen der einzelnen Teams?

In zwei weiteren Ausgaben unseres Podcasts werden wir diese Fragen auch in Bezug auf die anderen Hersteller diskutieren: Am Freitag folgt eine Ausgabe über Yamaha und Aprilia. Nächste Woche runden wir die Saisonvorschau mit Honda und KTM ab und sprechen auch über das erwartete Comeback von Marc Marquez.

