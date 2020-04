MotoGP-Startnummern: 20 Fahrer, die ihr Markenzeichen wechselten

In kaum einer Rennserie sind die Startnummern der Fahrer so kennzeichnend und präsent wie in der MotoGP. Sie prangen nicht nur auf der Frontpartie des Motorrads, sondern auch auf sämtlichen Fanartikeln des jeweiligen Piloten. Am bekanntesten ist dabei freilich die #46 von MotoGP-Altmeister Valentino Rossi.

Seit der Italiener 1996 sein erstes Rennen in der Motorrad-WM bestritt, fährt er mit der 46. Doch nicht jeder Fahrer bleibt seiner Startnummer im Laufe der Karriere treu. Oftmals sind äußere Umstände dafür verantwortlich, dass er sie ändern muss.

Mal sind es kommerzielle Gründe, mal ist die Nummer nicht verfügbar, weil schon ein anderer damit fährt oder sie nicht mehr vergeben wird. So sind bestimmte Startnummern blockiert, weil ihre einstigen Träger nicht mehr aktiv sind (wie etwa Loris Capirossis #65) oder bei einem Unfall verstarben (wie Marco Simoncelli mit der #58).

Fotostrecke Liste #04 Andrea Dovizioso (Ducati) 1 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #34 Andrea Dovizioso (Honda) - 125ccm/2004 2 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #26 Dani Pedrosa (Honda) 3 / 41 Foto: : Repsol Media #3 Dani Pedrosa (Honda) - MotoGP/2009 4 / 41 Foto: : Bridgestone Corporation #5 Johann Zarco (Avintia-Ducati) 5 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #14 Johann Zarco (Aprilia) - 125ccm/2009 6 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #30 Takaaki Nakagami (LCR-Honda) 7 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #73 Takaaki Nakagami (Aprilia) - 125ccm/2009 8 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #10 Xavier Simeon (Energica) 9 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #19 Xavier Simeon (Kalex) - Moto2/2017 10 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #41 Aleix Espargaro (Aprilia) 11 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #44 Aleix Espargaro (Pramac-Ducati) - MotoGP/2009 12 / 41 Foto: : Pramac Racing #44 Pol Espargaro (KTM) 13 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #40 Pol Espargaro (Kalex) - Moto2/2013 14 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #43 Jack Miller (Pramac-Ducati) 15 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #8 Jack Miller (KTM) - Moto3/2014 16 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #42 Alex Rins (Suzuki) 17 / 41 Foto: : Motogp.com #40 Alex Rins (Kalex) - Moto2/2016 18 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #53 Tito Rabat (Avintia-Ducati) 19 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #12 Tito Rabat (Honda) - 125ccm/2007 20 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #99 Jorge Lorenzo (Honda) 21 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #48 Jorge Lorenzo (Yamaha) - MotoGP/2008 22 / 41 Foto: : Yamaha Motor Racing #20 Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha) 23 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #40 Fabio Quartararo (Kalex) - Moto2/2017 24 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #88 Miguel Oliveira (Tech-3-KTM) 25 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #44 Miguel Oliveira (KTM) - Moto2/2018 26 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #63 Francesco Bagnaia (Pramac-Ducati) 27 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #42 Francesco Bagnaia (KTM) - Moto2/2018 28 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #12 Maverick Vinales (Yamaha) 29 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #25 Maverick Vinales (Yamaha) - MotoGP/2017 30 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #40 Maverick Vinales (Kalex) - Moto2/2014 31 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #33 Brad Binder (KTM) 32 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #41 Brad Binder (KTM) - Moto2/2019 33 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #82 Mika Kallio (KTM) 34 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #36 Mika Kallio (Pramac-Ducati) - MotoGP/2009 35 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #7 Hiroshi Aoyama (Honda) 36 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #4 Hiroshi Aoyama (KTM) - 250ccm/2008 37 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #33 Marco Melandri (Aprilia) 38 / 41 Foto: : Aprilia Racing #13 Marco Melandri (Honda) - 125ccm/1999 39 / 41 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images #27 Casey Stoner (Ducati) 40 / 41 Foto: : Ducati Corse #1 Casey Stoner (Honda) - MotoGP/2012 41 / 41 Foto: : Hazrin Yeob Men Shah

Oft macht der Wechsel der Klasse auch einen Wechsel der Startnummer nötig. Als Francesco Bagnaia und Miguel Oliveira 2019 in die MotoGP aufstiegen, waren ihre angestammten Nummern bereits besetzt, weshalb sie sich neu orientieren mussten.

Es gibt aber auch Piloten, die sich ganz freiwillig umentscheiden, so zum Beispiel Maverick Vinales. Der Spanier fuhr in Valencia 2018 sein letztes Rennen mit der #25. Seit dem vergangenen Jahr startet er mit der #12, mit der Vinales schon als Kind immer fuhr. Für ihn ist es bereits die zweite Nummernwechsel in der Motorrad-WM.

Bei Pons-Racing trat er in der Moto2 aus marketingtechnischen Gründen nämlich mit der #40 an. Casey Stoner wiederum kehrte von seiner Startnummer ab, als er Weltmeister wurde, und ging sowohl 2008 als auch 2012 mit der #1 an den Start.

Aktuellstes Beispiel für einen Nummernwechsel ist übrigens MotoGP-Rookie Brad Binder, der fortan mit der #33 fährt, weil sie seinen Initialen ähnelt. Diese und weitere Fahrer mit verschiedenen Startnummern haben wir in einer Top-20-Fotostrecke zusammengestellt.