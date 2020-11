MotoGP Valencia FT2: Bestzeit Miller, Vinales mit sechstem Motor

Im zweiten Freien Training für den Grand Prix von Europa, der auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia (Spanien) stattfindet, konnten die MotoGP-Asse mit Slicks ausrücken. Jack Miller (Pramac-Ducati) sicherte sich hauchdünn vor Aleix Espargaro (Aprilia) die Bestzeit.

Im Laufe des Nachmittags trocknete die Strecke zusehends. Die meisten Fahrer begannen das Nachmittagstraining auch mit Slicks. Nur wenige rückten in den ersten Minuten mit Regenreifen aus, wechselten dann aber gleich auf die profillosen Reifen.

Obwohl sich teilweise schon trockene Ideallinien bildeten, mussten die Fahrer aufpassen, denn es war noch rutschig. Joan Mir (Suzuki) hatte einen heftigen Rutscher am Hinterrad, den er aber abfangen konnte. Eine Verletzung könnte alle WM-Hoffnungen zunichte machen.

Vinales muss am Sonntag aus der Box starten

In den ersten Minuten kam es in Kurve 8 fast zu einer Kollision zwischen Maverick Vinales und Miller. Der Yamaha-Fahrer fuhr langsam in der Mitte der Strecke, Miller stach innen hinein. Erst im letzten Moment sah Vinales die Ducati und machte die Linie wieder auf.

Außerdem bestätigte Yamaha-Teamdirektor Massimo Meregalli, dass Vinales den sechsten Motor verwenden wird. Laut Reglement muss der Spanier damit am Sonntag aus der Boxengasse starten. In Valencia ist die Boxenausfahrt sehr kurz, wodurch sich der Zeitverlust in Grenzen hält.

Die Fahrer drehten ihre Runden, wobei die Informationen relativ sind, denn am Sonntag wird es voraussichtlich trocken sein. Trotzdem gingen viele in der Schlussphase auf Zeitenjagd, falls die Strecke Samstagvormittag nass sein sollte.

Mit seinem letzten Angriff fuhr Miller mit 1:32.528 Minuten die schnellste Runde. Als Letzter kam Aleix Espargaro über die Ziellinie und katapultierte sich auf Platz zwei. Die Aprilia-Speerspitze war nur um 0,092 Sekunden langsamer als Miller.

Franco Morbidelli war als Dritter der beste Yamaha-Vertreter. Takaaki Nakagami (Honda), der im Vorjahr Valencia nach einer Schulteroperation verpasst hatte, mischte als Vierter wieder im Spitzenfeld mit.

Pol Espargaro komplettierte die Top 5, nachdem der KTM-Fahrer lange die Bestzeit gehalten hatte. Suzuki folgte mit Alex Rins an der sechsten Stelle. Dessen Teamkollege und WM-Leader Mir komplettierte die Top 10.

Ebenfalls in die Top 10 schafften es außerdem Brad Binder (KTM), Andrea Dovizioso (Ducati) und Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha). Pech hatte Cal Crutchlow (LCR-Honda), dem seine schnellste Rundenzeit gestrichen wurde.

Gerloff erstmals mit Slicks unterwegs

Rossi-Ersatz Garrett Gerloff drehte seine ersten Runden mit der MotoGP-Yamaha mit Slicks. Der US-Pilot mischte auch gut in den Top 10 mit. Im Zuge der Zeitenjagd zum Schluss fiel der Fahrer aus der Superbike-WM auf Platz 19 zurück. Sein Rückstand betrug eineinhalb Sekunden.

Die Zeitabstände waren zum Schluss wieder sehr eng. 15 Fahrer befanden sich in einer Sekunde. Darunter war auch Honda-Pilot Stefan Bradl. Der Deutsche beendete den Freitag an der 14. Stelle. Damit war er einen Tick schneller als Teamkollege Alex Marquez.

Den einzigen Sturz der Session hatte Danilo Petrucci. In der Zielkurve rutschte der Ducati-Pilot wenige Minuten vor Ablauf der Zeit aus. Dem Le-Mans-Sieger war dabei aber nichts passiert. Petrucci sprintete die Boxengasse entlang, doch die zweite Ducati war nicht einsatzbereit.

Laut Wettervorhersage könnte es in Valencia in der Nacht auf Samstag noch Regenschauer geben. Ab dem Vormittag sind für den Qualifying-Tag keine weiteren Niederschläge prognostiziert, sondern sogar Sonnenschein. Das dritte MotoGP-Training beginnt am Samstag um 10:55 Uhr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.