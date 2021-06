MotoGP-Vertrag verlängert: Brad Binder bleibt bis 2024 KTM-Werksfahrer

Mit Brad Binder hat KTM seinen ersten Fahrer für die MotoGP-Saison 2022 an diesem Dienstag offiziell bestätigt. Der Südafrikaner verlängerte seinen Vertrag mit dem österreichischen Hersteller um weitere drei Jahre bis einschließlich 2024.

Mit den gemeinsamen Saisons in der Moto3 und Moto2 wird Binder dann zehn Grand-Prix-Jahre in Orange feiern. Er durchlief die Struktur der KTM-Grand-Prix-Academy, beginnend mit dem Red-Bull-Rookies-Cup. Mit dem KTM-Ajo-Team wurde er 2016 Moto3-Weltmeister und holte in der Moto3 und Moto2 insgesamt 15 Siege.

In seinem MotoGP-Debütjahr feierte er beim Grand Prix von Tschechien 2020 nicht nur seinen ersten Sieg in der Königsklasse, es war gleichzeitig auch der erste Sieg von KTM in der MotoGP. Am Ende der Saison wurde er "Rookie des Jahres".

Brad Binder: "Das ist eine Ehre!"

"Ich bin super, super glücklich, wieder für drei weitere Saisons bei KTM unterschrieben zu haben", sagt Binder. "Damit werden wir zehn Jahre zusammen sein. Es ist unglaublich, dass ich schon so lange bei diesem Hersteller bin und wir hatten immer eine gute Beziehung. Ich fühle mich in den KTM-Farben sehr wohl."

Umso mehr freue er sich, einen mehrjährigen MotoGP-Vertrag unterschrieben zu haben. "Es ist cool, diesen Glauben und diese Unterstützung von einer Firma zu haben. Das ist eine Ehre", betont der 25-Jährige, der sich jetzt voll und ganz auf die Arbeit an der Strecke konzentrieren will, um weiter nach vorn zu kommen.

"Wir sind nicht furchtbar weit weg, und es wäre wirklich schön, etwas Großes zusammen zu erreichen. Es ist aufregend zu sehen, was die nächsten Jahre bringen werden." Zuletzt konnte sich KTM nach einem eher durchwachsenen Saisonstart deutlich steigern und feierte mit Miguel Oliveira jüngst das erste Podest.

KTM schwärmt: Mentalität passt

Binder wurde im selben Rennen Fünfter. KTM setzt große Hoffnung in den Südafrikaner. "Dieser Vertrag fiel uns sehr leicht, denn wir lieben Brad als Rennfahrer", sagt KTM-Motorsportdirektor Pit Beier und lobt Binder für dessen Enthusiasmus.

Pit Beier (Mitte) und Mike Leitner (rechts) wissen um Binders Qualitäten Foto: KTM Factory Racing

Und Mike Leitner ergänzt: "Als Teammanager bin ich glücklich, dass Brad uns für weitere drei Jahre sein Vertrauen geschenkt hat. Er ist ein sehr starker Fahrer mit einer starken Crew und einem starken Werk hinter sich. Wir werden zusammen alles geben, um unsere gemeinsamen Träume und Ziele zu erreichen."

