Negativer Coronatest: Jack Miller auf dem Weg zum MotoGP-Test in Malaysia

Ein positiver Coronatest hat die Reiseplanung von Jack Miller und in der Folge auch die Planungen von Ducati durcheinander gebracht. Die Teampräsentation musste deshalb auf den 7. Februar verschoben werden. Doch nun ist alles auf Kurs. Miller sollte demnächst in Malaysia ankommen, wo am Samstag und Sonntag auf der Sepang-Strecke getestet wird.

Doch der Reihe nach. Ende November flog Miller nach dem Jerez-Test in seine Heimat Australien, um den dortigen Sommer mit seiner Familie und Freunden zu verbringen. Am 18. Januar wollte er dann die Rückreise nach Europa antreten.

Miller fuhr mit dem Auto von seiner Heimatstadt Townsville ins etwas mehr als 1.000 Kilometer entfernte Brisbane. Von dort wären seine Flüge bis zum Endziel Barcelona gegangen. In Europa wohnt Miller im Zwergstaat Andorra.

Der Ducati-Fahrer kam mit allen notwendigen Papieren und einem negativen PCR-Testergebnis zum Flughafen. Allerdings wurde der Flug gestrichen und um 24 Stunden verschoben. Deshalb musste Miller einen neuen PCR-Test machen, der zur Überraschung positiv war.

Die Reise war abgesagt. Miller fuhr zurück zu seiner Farm in Townsville und begab sich in Quarantäne. Nun hat der 27-Jährige den zweiten Reiseversuch unternommen. Der PCR-Test war jetzt negativ. Statt Barcelona steuert Miller nun direkt Malaysia an.

Am Montag flog er von Townsville nach Brisbane. Von dort ging es weiter nach Melbourne. Und von Melbourne ist ein Direktflug nach Kuala Lumpur geplant. Ducati erwartet, dass Miller Dienstagabend ankommen wird. Seiner Teilnahme an den beiden Testtagen am Wochenende steht wohl nichts mehr im Weg.

