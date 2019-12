Offiziell: Johann Zarco unterschreibt Ducati-Vertrag und fährt für Avintia

Das Avintia-Team hat am Montagabend offiziell bestätigt, dass Johann Zarco in der MotoGP-Saison 2020 für das Team antreten wird. Zarco einigte sich mit Ducati auf einen Einjahres-Vertrag, der vorsieht, dass der Franzose bei Avintia Unterstützung von der Ducati-Rennabteilung bekommt.

Bei jedem Event werden insgesamt vier Ducati-Experten für das Avintia-Team arbeiten, um die Desmosedicis besser an die Fahrer anzupassen. Zarcos erstes Kennenlernen mit der Avintia-Ducati wird Anfang Februar beim Sepang-Test erfolgen.

"Ich freue mich sehr, endlich meine Unterschrift bei Ducati für die Saison 2020 in der MotoGP mit dem Avintia-Team offiziell bekanntzugeben", kommentiert Zarco, der noch mit einigen Nachwirkungen vom Sturz beim Saisonfinale in Valencia kämpft. "Mein linker Knöchel erholt sich gut. Ich kann die Winterzeit genießen und mich bei meiner Familie ausruhen. Das Training nehme ich bald wieder auf", so der zweimalige Moto2-Champion.

Für Avintia-Teambesitzer Raul Romero ist der Zarco-Deal eine große Chance: "Ich freue mich sehr und bin gespannt, dank Ducati einen so großartigen Fahrer wie Johann Zarco in unserem Team begrüßen zu dürfen."

"Das stärkt unser Wachstum, nachdem wir bereits den Vertrag mit dem Hersteller aus Borgo Panigale verlängert haben. Wir bekommen nun als Satelliten-Team besseres Material", freut sich Romero. "Wi hoffen, dass wir Johann und Tito regelmäßig in den Top 10 sehen."

