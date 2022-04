Positiver Corona-Test: LCR-Pilot Takaaki Nakagami fehlt in Argentinien

Takaaki Nakagami wird an diesem MotoGP-Wochenende in Argentinien nicht auf die Strecke gehen können. Der Japaner hat sich mit dem Coronavirus infiziert und muss sich isolieren. Laut seinem Team LCR-Honda wurde er bereits am Montag noch vor der Abreise positiv getestet und ist in Spanien geblieben.

"Der Fahrer hatte keine Symptome und machte zwei weitere Tests, die alle positiv waren", heißt es in einem Tweet des Teams, das in Argentinien folglich nur mit Alex Marquez antreten wird. Ein Ersatz ist angesichts der geringen Vorlaufzeit unwahrscheinlich.

"Leider werde ich dieses Wochenende in Argentinien nicht antreten", wird Nakagami zitiert. "Es tut mir wirklich leid für mein Team, meine Sponsoren und meine Fans. Ich habe keine Beschwerden und fühle mich gut." Er und LCR hoffen nun, dass er am US-Grand-Prix nächste Woche in Austin wieder teilnehmen kann.

Für Honda ist es der zweite personelle Rückschlag an diesem Wochenende. Denn auch Werksfahrer Marc Marquez fehlt. Er fällt aufgrund erneuter Sehstörungen nach seinem Highsider in Mandalika vor zwei Wochen bis auf Weiteres aus. Er wird beim Grand Prix von Argentinien von Testfahrer Stefan Bradl vertreten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.