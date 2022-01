Reaktion auf Millers Corona-Test: Ducati verschiebt MotoGP-Teampräsentation

Ducati hat die für den 28. Januar angekündigte Präsentation des MotoGP-Teams für die Saison 2022 verschoben. Vorausgegangen war ein positiver Corona-Test von Werkspilot Jack Miller, der sich dadurch in Isolation befindet und Australien nicht verlassen darf (mehr Informationen).

Miller muss sich gedulden, bis er wieder nach Europa reisen darf. Laut eigenen Aussagen hat der WM-Vierte der MotoGP-Saison 2021 keine Symptome. Sein Training kann er mit Blick auf den bevorstehenden Test in Sepang fortsetzen.

Ducatis Teampräsentation erfolgt erst nach dem Kräftemessen in Malaysia. Am 5. und am 6. Februar treffen die MotoGP-Piloten auf dem Sepang International Circuit aufeinander. Am 7. Februar wird Ducati das MotoGP-Team für die neue Saison offiziell präsentieren (zur Übersicht der MotoGP-Teampräsentationen).

Mit Bildmaterial von Ducati.