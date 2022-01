"Rennsport wird nicht beeinflusst": Honda über die MotoGP nach Rossi

Valentino Rossi wird beim Start der neuen MotoGP-Saison in diesem Jahr fehlen. Von 1996 bis 2021 prägte Rossi die Motorrad-WM wie kein anderer Fahrer und begeisterte Tausende Fans für die MotoGP. Was wird aus der Serie, wenn Rossi nicht mehr dabei ist? Bei Honda blickt man sehr gelassen auf die bevorstehenden Jahre.

"Der Sport selbst ist sehr aufregend. Der Motorradsport war schon immer sehr speziell. Man kann fühlen, wie die Fahrer miteinander kämpfen", nennt Honda-Teammanager Alberto Puig die Vorzüge der MotoGP. "Es ist für alle ein sehr aufregender Sport."

"In der Vergangenheit gab es viele großartige Fahrer. Valentino ist einer von ihnen. Es gab viele sehr gute Fahrer, die irgendwann ihre Karrieren beendeten. Das Leben geht weiter. Es kommen neue Generationen nach oben. Man wird sich immer wieder an die Leute erinnern, die wichtig für den Rennsport waren. Doch wir leben in der Gegenwart", betont der Spanier.

"Der Rennsport wird nicht beeinflusst. Wichtig ist, dass der Rennsport so spannend ist, dass er Leute animiert, ihn zu verfolgen. Das ist der Fall", stellt Alberto Puig klar und fügt hinzu: "Valentino Rossi wird in der Geschichte immer als einer der Besten in Erinnerung bleiben. Das steht fest."

Obwohl Rossi mit Honda drei WM-Titel in Folge feierte, herrscht zwischen dem japanischen Hersteller und der italienischen Motorradikone dicke Luft. Honda nimmt Rossi den Weggang Ende 2003 übel und lehnte Rossis Wunsch ab, die Weltmeister-Maschine von 2001 zu bekommen zur Story.

