Sachsenring: ADAC strebt Ersatztermin an, Tickets behalten Gültigkeit

Das in Deutschland bis Ende August wirksame Verbot von Großveranstaltung forderte mit dem Sachenring-Grand-Prix im Juni ein prominentes Opfer. Als Veranstalter sucht der ADAC in Abstimmung mit MotoGP-Promoter Dorna aktuell nach einem neuen Termin im Herbst.

Mit einem Blick auf den Kalender bieten sich zwei Wochenenden im September an: der 7. und der 21. September. Am 13. September soll die MotoGP in Misano (Italien) gastieren. Zwei Wochen später steht Aragon (Spanien) im Kalender.

Im Oktober wäre der 11. Oktober der nächste freie Sonntag, doch mit einem Blick auf die Temperaturen erscheint ein MotoGP-Event Mitte Oktober in Deutschland als absolute Notlösung.

ADAC im ständigen Kontakt mit der Dorna

"Wir befinden uns in der Abstimmung mit der Dorna für einen neuen Termin", kommentiert ein ADAC-Sprecher gegenüber 'Motorsport.com'. MotoGP-Promoter Dorna hat den Deutschland-Grand-Prix im Juni noch nicht offiziell abgesagt. Der ADAC veröffentlichte die Absage kurz nach dem bekannt wurde, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen in Deutschland gestattet sind.

Der Sachsenring ist im MotoGP-Kalender ein wahrer Publikumsmagnet Foto: ADAC Motorsport

"Wir haben die Dorna offiziell darüber informiert, dass es in Deutschland ein Veranstaltungsverbot gibt. Wir sprechen nicht erst seit der Bekanntgabe dieses Verbots mit der Dorna über einen Ersatztermin", so der ADAC.

"Wir haben ein gutes Verhältnis mit der Dorna. Die Kollegen der Dorna befinden sich natürlich in der schwierigen Situation, viele Rennen und einen komplexen Kalender unter einen Hut bringen zu müssen. Wir befinden uns aber im regelmäßigen Austausch und sitzen zusammen in einem Boot - egal ob Dorna, die Veranstalter, die Teams oder die Medien", verrät ein Vertreter des ADAC.

Tickets bleiben gültig, können aber auch zurückgegeben werden

Die Tickets für das Event behalten ihre Gültigkeit. Diejenigen, die für den Ersatztermin keinen Urlaub bekommen oder anderweitig verhindert sind, können mit einer Rückerstattung rechnen. "Wenn es Fans gibt, die den neuen Termin nicht wahrnehmen können, dann werden wir Lösungen finden. Diese Fans können sich an unser Büro am Sachsenring wenden", stellt der ADAC klar.

Nach dem Ausbruch des Coronavirus und den Restriktionen der Regierungen ging das Interesse an Events zurück. Auch der Sachsenring ist von dieser Entwicklung betroffen. "Bis zum Beginn der Kontaktsperren haben wir rund 70.000 Tickets verkauft. Danach gingen die Ticketverkäufe zurück", verrät der ADAC.

Die Veranstalter des Sachsenring-GP hatten Glück, dass das Verbot für Großveranstaltungen rechtzeitig bekanntgegeben wurde. Eine spontane Absage hätte immense Unkosten verursacht.

"Es wurden noch keine konkreten Vorbereitungen am Sachsenring getroffen in Bezug auf die Infrastruktur. Die Aufbaumaßnahmen vor Ort wären frühestens Anfang Mai gestartet. Gemeint sind die komplette Zuschauerinfrastruktur, die Tribünen und so weiter", erklärt der ADAC.

Die bisherigen Unkosten belaufen sich größtenteils auf Werbemaßnahmen, das Marketing und die Beschäftigung des Personals vor Ort. Sollte es einen Ersatztermin geben, dann würden diese Ausgaben weniger stark ins Gewicht fallen als bei einer finalen Absage.

ADAC spielt bei Geisterrennen keine Rolle

Sollten Großveranstaltungen auch nach dem 31. August verboten sein, dann wäre ein Geisterrennen der letzte Ausweg. Bei diesem Szenario spielt der ADAC als Veranstalter keine Rolle, denn ein Rennen ohne Zuschauer würde die Geschäftsgrundlage komplett entziehen.

Rennen ohne Zuschauer sind ein letzter Ausweg, die MotoGP-Saison zu retten Foto: MST/S.Fränzschky

Der Verzicht auf sämtliche Erlöse aus Ticketverkäufen hätte zur Folge, dass dem Veranstalter die einzige Einnahmequelle gestrichen wird. Sollte ein Rennen ohne Zuschauer stattfinden, dann läge die Austragung in den Händen der Dorna.

Aktuell ist offen, wann und ob die MotoGP in die Saison 2020 startet. Nach dem Sachsenring steht das Renn-Wochenende in Assen (Holland) im Kalender. Doch auch dieser Termin wackelt (mehr Infos).

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.