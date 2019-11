Schräglage: Hol dir den Podcast zur Motorrad-WM in Australien

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich nach dem Rennwochenende der Aufarbeitung der drei Rennen MotoGP, Moto2 und Moto3. Moderiert wird die Sendung von Andreas Thies, die Experten sind dieses Mal Ruben Zimmermann und Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

In dieser Woche dreht sich alles um Phillip Island. Was macht diese Strecke aus, weshalb wir dort immer tolle Rennen sehen? Darüber sprechen wir und analysieren das Duell zwischen Marc Marquez und Maverick Vinales um den Sieg. Auch die Fahrer in der großen Verfolgergruppe sind ein Thema, denn die Rookies Francesco Bagnaia und Joan Mir haben sich ordentlich in Szene gesetzt.

Weitere Themen sind die desaströse Vorstellung von Lorge Lorenzo, der Einstand von Johann Zarco bei LCR-Honda und die neuen KTM-Fahrer für 2020. Darüber hinaus besprechen wir den Titelkampf in der Moto2-Klasse und ob Alex Marquez doch noch unter Druck kommt. Und in der Moto3 analysieren wir, warum Lorenzo Dalla Porta Weltmeister wurde und nicht Aron Canet.

Du kannst die Sendung direkt auf dieser Seite hören, oder auch bei iTunes oder per RSS-Feed mit deinem bevorzugten Podcatcher abonnieren.

Mit Bildmaterial von meinsportpodcast.de.