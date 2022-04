Strafe für Jack Miller: Fabio Quartararo "unfair" auf Ideallinie blockiert

Erneut sind Fabio Quartararo (Yamaha) und Jack Miller (Ducati) aneinander geraten. Vor zwei Wochen in Indonesien ist es im Rennen beim Duell zu einer Berührung gekommen. Miller war mit dem Verhalten von Quartararo nicht zufrieden. Strafe hat es für die Situation keine gegeben.

Nun gerieten die beiden in Argentinien im Qualifying wieder aneinander. In der Schlussphase von Q2 befand sich Quartararo auf einer fliegenden Runde. Als er durch den schnellen Linksbogen von Kurve 5 auf Kurve 6 zufuhr, war Miller langsam auf der Ideallinie.

In der Haarnadel zu Kurve 7 verbremste sich Quartararo und die Runde war im Eimer. Die Rennkommissare kündigten sofort eine Untersuchung des Vorfalls an. "Mir wurde gesagt, dass ich eine Strafe erhalte", sagt Jack Miller.

"Ich werde in der Startaufstellung um drei Plätze zurückversetzt. Es war aber nicht so, dass ich absichtlich jemandem im Weg stehen wollte." Die Rennkommissare Bill Cumbow, Freddie Spencer und Andres Somolinos bestätigten die Strafe bereits mit einer Aussendung.

Direkt nach dem Qualifying gab es keine persönliche Aussprache zwischen Miller und Quartararo. Was meint der amtierende Weltmeister dazu? "Es ist eine der schnellsten Stellen der Strecke. Ich möchte mich nicht beklagen. Er hat mich nicht gesehen, das kann passieren", sagt Quartararo.

Der Franzose ist aber doch der Meinung, dass Miller umsichtiger vorgehen hätte müssen. "Wenn man eine Kurve im vierten Gang sehr schnell anfährt und dann ist da jemand - nicht in der Mitte, aber doch auf der Rennlinie - dann ist das störend."

"Für mich ist es nicht fair, so auf der Rennlinie zu sein. Er war in einer Position, in der man nicht sein sollte. In Kurve 5 kann man sehen, ob jemand kommt. Dann bleibt man links und fährt nicht auf die Linie. Mir ist es aber egal. Ich will nicht sagen, ob es gefährlich war."

Trotzdem ist sich Quartararo sicher, dass ihn das eine bessere Startposition als Platz sechs gekostet hat: "Wenn man auf dieser Strecke die Zeit nicht in der ersten Runde fährt, dann hat man schon verloren." Aufgrund der Rückversetzung startet Miller von Position 14.

