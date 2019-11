Suzuki-Testfahrer Sylvain Guintoli: "Positive Aspekte bei neuem Motor"

Nach dem Saisonfinale in Valencia werden die meisten MotoGP-Hersteller ihre neuen Motorräder für die Saison 2020 testen. Am 19. und 20. November steht ein offizieller Test auf dem Circuit Ricardo Tormo auf dem Programm. Anschließend wird am 25. und 26. November in Jerez getestet. Mit 1. Dezember beginnt dann das Testverbot.

Suzuki-Testfahrer Sylvain Guintoli rückte schon beim Grand Prix von Japan mit dem neuen Motorrad aus. Am Freitag fuhr der Franzose in Motegi mit dem neuen Motor. Diesen wollte Suzuki eigentlich das komplette Rennwochenende testen, aber man hatte einen Fehler mit dem Reglement gemacht. Für Samstag und Sonntag musste der 2019er-Motor eingebaut werden.

Dennoch konnte sich Guintoli auf der Strecke einen ersten Eindruck vom neuen Triebwerk machen. Schon vor seinem Wildcard-Start hatte er das neue Motorrad in Motegi getestet. "Das erste Gefühl ist positiv", bestätigt der Routinier. "Wir haben positive Daten gesehen und positives Feedback gesammelt."

Mit seiner Erfahrung ist Sylvain Guintoli für Suzuki sehr wichtig Foto: LAT

Steht die Suche nach mehr Topspeed im Fokus? "Nicht notwendigerweise", meint Guintoli. "Wir schauen uns verschiedene Aspekte an. Mehr Speed ist immer besser, aber es geht um verschiedene Aspekte. Ich kann nicht zu viele Details verraten, aber wir versuchen uns insgesamt zu verbessern." Am Freitag fuhr Guintoli damals auch seine persönlich beste Zeit in Motegi.

Suzuki will versuchen, das gute Handling der GSX-RR zu behalten und trotzdem etwas mehr Leistung zu finden. "Der aktuelle Motor und der Charakter des Motorrades sind schon sehr gut. Wir wollen das nicht verlieren, aber wir können beim neuen Prototypen schon positive Dinge sehen. Nun müssen wir an den Details arbeiten, damit wir den Charakter nicht verlieren."

Bei den Novembertestfahrten werden die beiden Stammfahrer Alex Rins und Joan Mir das neue Motorrad erstmals ausprobieren und ihr Feedback geben. Guintoli wird auch im nächsten Jahr als Testfahrer bei Suzuki bleiben. Bei seinen insgesamt vier Renneinsätzen in diesem Jahr (dreimal als Wildcard, einmal als Ersatz für Mir) fuhr der 37-Jährige zweimal in die Punkteränge.

