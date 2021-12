Top 10: Die jüngsten MotoGP-Sieger aller Zeiten

In unserer Fotostrecke blicken wir auf die jüngsten Sieger aller Zeiten in der MotoGP-Klasse (beziehungsweise 500er-Klasse). Wer glaubt, dass der Trend zu immer jüngeren Fahrern erst in diesem Jahrtausend eingesetzt hat, der irrt sich. Denn gleich vier Fahrer feierten ihren ersten Sieg in der damaligen 500er-Klasse noch vor dem Jahrtausendwechsel - und ein weiterer im Jahr 2000.

Die Top 10 sind daher bunt gemischt. Der älteste Eintrag stammt bereits aus dem Jahr 1961, während es zuletzt 2020 ein Fahrer schaffte, sich in die Liste zu schieben. Übrigens war keiner der zehn Piloten bei seinem ersten Grand-Prix-Sieg älter als 21 Jahre.

#10: Casey Stoner: 21 Jahre, 145 Tage 1 / 10 Foto: : Ducati Corse 1. Sieg: GP Katar 2007 in Losail #9: Valentino Rossi: 21 Jahre, 144 Tage 2 / 10 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images 1. Sieg: GP Großbritannien 2000 in Donington #8: Fabio Quartararo: 21 Jahre, 90 Tage 3 / 10 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images 1. Sieg: GP Spanien 2020 in Jerez #7: Mike Hailwood: 21 Jahre, 75 Tage 4 / 10 Foto: : Sutton Images 1. Sieg: Isle of Man TT 1961 #6: Jorge Lorenzo: 20 Jahre, 345 Tage 5 / 10 Foto: : Yamaha Motor Racing 1. Sieg: GP Portugal 2008 in Estoril #5: Randy Mamola: 20 Jahre, 239 Tage 6 / 10 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images 1. Sieg: GP Belgien 1980 in Zolder #4: Dani Pedrosa: 20 Jahre, 227 Tage 7 / 10 Foto: : Repsol Media 1. Sieg: GP China 2006 in Shanghai #3: Norick Abe: 20 Jahre, 227 Tage 8 / 10 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images 1. Sieg: GP Japan 1996 in Suzuka #2: Freddie Spencer: 20 Jahre, 196 Tage 9 / 10 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images 1. Sieg: GP Belgien 1982 in Spa-Francorchamps #1: Marc Marquez: 20 Jahre, 63 Tage 10 / 10 Foto: : Repsol Media 1. Sieg: GP Americas 2013 in Austin