MotoGP-Statistik: Sie sammelten die meisten Punkte in einer Saison

Im vergangenen Jahr fuhr Marc Marquez in bestechender Form nicht nur seinen achten Motorrad-Weltmeistertitel ein, sondern knackte mit 420 Zählern auf dem Konto auch den Allzeitpunkterekord in der Königsklasse. Den hatte bis dahin sein MotoGP-Kollege Jorge Lorenzo inne, der die WM 2010 mit 383 Punkten gewann.

Der Spanier brauchte dafür 18 Rennen, während Marquez 2020 einen Grand Prix mehr absolvierte. Doch schon beim vorletzten Lauf in Malaysia hatte er Lorenzo punktemäßig überholt und setzte beim Saisonfinale in Valencia mit dem Sieg noch einen drauf.

Das bringt ihm Platz eins in unserem Ranking der 20 Fahrer mit den meisten WM-Punkten in einer Saison ein. Und in diesem ist nicht nur Marquez gleich mehrfach vertreten. Wer seit Einführung des aktuellen Punktesystems 1993 über alle Klassen hinweg am fleißigsten Zähler sammelte, sehen Sie in unserer Fotostrecke.

Top 20: Diese Fahrer sammelten die meisten Punkte in einer Saison