Valentino Rossi lacht über Zukunft: "Vielleicht kann ich nichts entscheiden"

"Ich werde mich in der Sommerpause entscheiden, bei Halbzeit der Saison", sagt Valentino Rossi über seine MotoGP-Zukunft. "Meine Entscheidung hängt von den Ergebnissen ab. Sollte ich stark sein und um das Podium und den Sieg kämpfen können, dann könnte ich noch ein Jahr weitermachen. Wenn nicht, dann nicht."

"Es ist keine einfache Entscheidung. Alles hängt von den Ergebnissen ab. Ich werde mich im Sommer entscheiden." Der Saisonauftakt verlief für den 42-Jährigen nicht nach Wunsch. Platz zwölf in Katar, Rang 16 in Doha sowie Sturz und Ausfall in Portimao.

Nach den ersten drei Rennen hat Rossi vier WM-Punkte auf dem Konto. Vom Ziel um Podestplätze mitkämpfen zu können, ist er weit entfernt. Gleichzeitig haben seine Yamaha-Markenkollegen Maverick Vinales und Fabio Quartararo die Siege in den ersten drei Grands Prix geholt.

Der Neustart im Petronas-Team ist bisher nicht geglückt. Andererseits gastierte die MotoGP mit Losail und Portimao erst auf zwei Strecken. Am kommenden Wochenende wartet mit Jerez ein Kurs, der zur Yamaha passt und wo auch Rossi in der Vergangenheit erfolgreich war.

"Die ersten sechs bis sieben Rennen sind entscheidend", meint Petronas-Teamchef Razlan Razali. "Wir müssen sehen, wo er steht. Valentino ist so ein erfahrener Fahrer. Er wird seine Leistungen nach den ersten sechs oder sieben Rennen gut einschätzen können, bevor er eine Entscheidung trifft."

Aber wird es ausschließlich Rossi sein, der für 2022 eine Entscheidung treffen kann? Mit Yamaha und Petronas sitzen zwei weitere Parteien mit Gewicht am Verhandlungstisch. "In seinem Vertrag mit Yamaha wurden bestimmte Ziele vereinbart, die er erreichen muss", verrät Razali.

Deshalb meint Rossi lachend: "Vielleicht sagen sie mir, dass ich keine Entscheidungsmöglichkeit habe. Das wäre auch möglich." Seine lange und erfolgreiche MotoGP-Karriere wird diesen Herbst oder spätestens im Herbst 2022 zu Ende gehen.

Zukunft mit Ferrari in Le Mans?

Rossi debütierte im Alter von 17 Jahren in der Weltmeisterschaft. Das Karriereende rückt näher: "Mein Leben würde sich deutlich ändern, aber ich mache mir keine Sorgen. Ich hatte eine sehr lange Karriere und bin damit glücklich. Wenn man nach 26 Jahren aufhört, dann ändert sich natürlich etwas."

Pläne für die Zukunft gibt es einige. Ob er mit seinem VR46-Rennstall ein vollwertiges MotoGP-Team betreiben wird, muss ebenfalls in den nächsten zwei bis maximal drei Monaten entschieden werden. Nach seiner aktiven Karriere als Motorradrennfahrer will Rossi auf alle Fälle Autorennen bestreiten.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 5 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Luca Marini, Esponsorama Racing 2 / 5 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Sturz: Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 5 Foto: : Dorna Sports Sturz: Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 5 Foto: : Dorna Sports Luca Marini, Esponsorama Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 5 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images

In erster Linie hat er die Sportwagen- und Langstreckenszene im Visier. Ferrari hat angekündigt, ab der Saison 2023 mit einem neuen Hypercar in die Langstrecken-WM (WEC) einzusteigen und nach Le Mans zurückzukehren. Valentino Rossi und Ferrari - ein Traum vieler Italiener.

Dass Rossi für den berühmtesten Rennstall der Welt Formel 1 fährt, hat vor 15 Jahren trotz Testfahrten und konkreter Gespräche nicht geklappt. Aber wie wäre es in Zukunft mit einem gemeinsamen Le-Mans-Projekt?

"Wenn ich mit der MotoGP aufhöre, dann möchte ich noch einige Jahre Autorennen bestreiten. Ich würde liebend gerne die 24 Stunden von Le Mans und Langstreckenrennen fahren", sagt Rossi. "Es wäre natürlich ein Traum, für Ferrari zu fahren."

"Man muss aber abwarten und verstehen, auf welchem Level ich sein würde. Bei den Hypercars gibt es einige harte, sehr schnelle Fahrer. Ich bin im Auto auch ziemlich schnell, aber ich weiß nicht, ob ich dieses Level erreichen würde. Es wäre aber natürlich schön, das auszuprobieren."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.