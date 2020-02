Valentino Rossi lobt neuen Crew-Chief: "Wir arbeiten gut zusammen"

In der MotoGP-Saison 2020 arbeitet Valentino Rossi mit einem neuen Crew-Chief zusammen. Silvano Galbusera kümmert sich in Zukunft um das Testteam und betreut Jorge Lorenzo. Rossi hat David Munoz von seinem Moto2-Team in die MotoGP geholt. Der Spanier verfügt über viel Erfahrung in den kleinen Klassen, hat aber noch nie in der Königsklasse gearbeitet.

Im vergangenen November saß Munoz bei den Testfahrten in Valencia und Jerez zum ersten Mal in der Box der #46. Nun wurde drei Tage lang in Malaysia getestet. "Ich fühle mich mit David sehr gut", hält Rossi fest. "Er hat über den Winter viel gelernt und versucht, alles zu verstehen. Ich denke, er ist recht gut vorbereitet."

Mit neuen Ideen und einer neuen Arbeitsweise soll neuer Schwung in die Rossi-Crew gebracht werden. "Wir arbeiten gut zusammen", betont der MotoGP-Superstar. "Wir müssen die Zeit gut nutzen, denn es sind nur sechs Tage, um für das erste Rennen bereit zu sein." Nun gibt es nur noch drei Testtage in Katar.

Für Munoz relativ wenig Zeit, um das deutlich komplexere MotoGP-Bike kennenzulernen. Im Werksteam ist der Crew-Chief aber nicht ganz auf sich alleine gestellt, denn es arbeiten viele Ingenieure für einen Fahrer. Deswegen gibt es sehr viele Informationen und einen regen Austausch zwischen allen Personen.

Mit Bildmaterial von LAT.