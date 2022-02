Verstoß gegen die MotoGP-Corona-Blase: Aleix Espargaro handelt sich Ärger ein

Die MotoGP startet in dieser Woche beim offiziellen Sepang-Test in die Saison 2022. Auf Grund der Omikron-Welle ist der Test in Malaysia nur mit Sonderregelungen möglich. Eine dieser Regelungen besagt, dass sich die Fahrer nach der Ankunft nur in bestimmten Hotels aufhalten dürfen und sich nicht frei im Land bewegen können. Doch ein Fahrer verletzte diese Vorschrift.

Aprilia-Pilot Aleix Espargaro postete am Donnerstag ein Foto vom Rennrad-Training. Der Spanier teilte seinen Followern auf Instagram mit, dass er in der Nähe von Putrajaya unterwegs war. Dieser Ort ist 20 Kilometer von der erlaubten Hotel-Zone entfernt.

Die Verantwortlichen des Sepang International Circuit meldeten den Vorfall dem Motorrad-Weltverband FIM. In einer E-Mail wurde Espargaro nicht mit Namen genannt, der Verstoß war ihm aber eindeutig zuzuordnen. Laut Informationen von 'Motorsport.com' wusste Espargaro nichts von der Blase, die für den kompletten Test gilt.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 8 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 8 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 8 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 4 / 8 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing 5 / 8 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing 6 / 8 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing 7 / 8 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing, Michele Pirro, Ducati Team 8 / 8 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images

Im Gegensatz zu den Stammpiloten von Yamaha, Ducati, Suzuki, Honda und KTM konnten die Aprilia-Piloten bereits beim Shakedown-Test teilnehmen. Aprilia ist der einzige der sechs MotoGP-Hersteller, der nach wie vor die Concession-Vorteile genießt und somit keine Testbeschränkungen hat.

Aleix Espargaro und Teamkollege Maverick Vinales reisten deshalb schon eher an als die Spitzenfahrer. Espargaro drehte am Mittwoch einige Runden mit seiner Aprilia RS-GP (zum Testbericht). Die Pause bis zum Beginn des offiziellen Tests nutzte der leidenschaftliche Rennradfahrer für eine Trainingseinheit, die hinter den Kulissen für Ärger sorgte.

Laut aktuellem Stand muss Espargaro keine Strafen befürchten. Der Spanier entschuldigte sich und versprach, dass er sich ab sofort an die Regelung hält. Am Samstag und Sonntag muss sich der ehemalige CRT- und Open-Champion ohnehin auf das Fahren seiner MotoGP-Aprilia konzentrieren.

Nach den zwei Testtagen in Malaysia reist die MotoGP weiter zum neuen Kurs in Indonesien, auf dem drei Tage lang gefahren wird. Der Saisonstart erfolgt am 6. März in Katar.

Mit Bildmaterial von A. Espargaro Instagram.