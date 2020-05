Virtueller GP in Jerez: Line-up, Zeitplan, Livestream für MotoGP, Moto2 & Moto3

Am 3. Mai hätte eigentlich der Grand Prix von Spanien auf dem Circuito de Jerez stattfinden sollen. Es wäre das fünfte Saisonrennen der MotoGP gewesen, doch aufgrund der Corona-Pandemie konnte bisher keiner der geplanten Läufe stattfinden. Das Renngeschehen hat sich seit geraumer Zeit ersatzweise ins Virtuelle verlagert.

Bereits zwei Rennen haben online stattgefunden, eines in Mugello, das andere in Spielberg. Zum dritten Termin hat man sich passend zum Datum Jerez ausgesucht, wo ja eigentlich wirklich gefahren werden sollte. Daher firmiert das Event diesmal unter dem Namen "Red Bull Grand Prix of Spain" als offizieller virtueller GP.

Als solcher umfasst er nicht nur die Königsklasse, zum ersten Mal sind auch Moto2 und Moto3 dabei. Während in den kleinen Klassen jeweils zehn Fahrer an den Start gehen, darf in der MotoGP jedes Team einen Piloten ins Rennen schicken. Mit Repsol-Honda, LCR-Honda und Tech-3-KTM gibt es jedoch drei Ausnahmen.

So entsendet Repsol als amtierendes Weltmeisterteam beide Fahrer. Tech 3 ist ebenfalls doppelt besetzt, da es den Startplatz vom KTM-Werksteam übernimmt. LCR fehlt hingegen im Line-up gänzlich. Weder Cal Crutchlow noch Takaaki Nakagami sind am Sonntag dabei. Schuld sind offenbar technische Unwägbarkeiten.

Die kompletten Starterlisten je Klasse:

MotoGP

Repsol-Honda: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati: Danilo Petrucci

Yamaha: Maverick Vinales

Suzuki: Alex Rins

Petronas-Yamaha: Fabio Quartararo

Pramac-Ducati: Francesco Bagnaia

Avintia-Ducati: Tito Rabat

Tech-3-KTM: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia: Lorenzo Savadori

Moto2

Ajo-Motorsport: Jorge Martin

Pons-Racing: Lorenzo Baldassarri

Italtrans: Enea Bastianini

American-Racing: Marcos Ramirez

Speed-up: Jorge Navarro

IntactGP: Marcel Schrötter

Aspar: Aron Canet

Petronas-Sprinta: Jake Dixon

NTS: Bo Bendsneyder

Sky-Racing VR46: Luca Marini

Moto3

Aspar: Albert Arenen

Leopard-Racing: Dennis Foggia

SIC58: Niccolo Antonelli

Gresini: Gabriel Rodrigo

Snipers: Tony Arbolino

Ajo-Motorsport: Raul Fernandez

Estrella-Galicia: Sergio Garcia

Tech 3: Deniz Öncü

Max-Racing: Alonso Lopez

BOE-Mugen: Ricardo Rossi

Virtuellen Grand Prix via Livestream verfolgen

Gespielt wird via PlayStation erstmals mit dem aktuellen MotoGP-Videospiel dieses Jahres, das am 23. April erschienen ist. Der Startschuss fällt um 15 Uhr MESZ, wobei die Moto3 diesmal beginnt, gefolgt von Moto2 und MotoGP. Die Renndistanz in den kleinen Klassen beträgt acht Runden, in der Königsklasse sind es 13 Runden.

Vor jedem Rennen gibt es ein Qualifying, von dem allerdings nur die Highlights gezeigt werden. Die gesamte Show ist auf motogp.com und esport.motogp.com sowie den entsprechenden Social-Media-Plattformen kostenfrei zu sehen. In Deutschland und Österreich überträgt servusmotogp.com den virtuellen Grand Prix im Stream.

Wenn die Action vorbei ist, wird es wie im Falle eines normalen Rennwochenendes auch für jede Klasse eine Pressekonferenz geben. Diese kann auf dem offiziellen Instagram-Account der MotoGP verfolgt werden. Der Zeitplan dafür sieht die MotoGP für 17 Uhr, die Moto2 für 17:30 Uhr und die Moto3 für 18 Uhr MESZ vor.

Doch der virtuelle Grand Prix soll nicht nur der Unterhaltung, sondern auch dem guten Zweck dienen. Gemeinsam mit Two Wheels for Life will man Gelder für die Arbeit im Kampf gegen das Coronavirus und andere gefährliche Krankheiten vor allem in Afrika sammeln. Gespendet werden kann bis eine Woche nach dem Grand Prix.

