Vor Valencia: Rossi erneut positiv getestet, Gerloff als Ersatz nominiert

Ob Valentino Rossi am kommenden Wochenende beim Grand Prix von Europa in Valencia (Spanien) an den Start gehen wird, ist weiterhin offen. Als möglichen Ersatzfahrer hat Yamaha Garrett Gerloff, der für Yamaha in der Superbike-WM fährt, nominiert.

Rossi musste wegen positiver Tests auf das Coronavirus die beiden Rennen im MotorLand Aragon (Spanien) auslassen. Als Vorbereitung für seine Reise nach Valencia absolvierte Rossi am Dienstag (3. November) einen weiteren PCR-Test.

Das Ergebnis dieses Tests fiel ebenfalls positiv aus. Um in Valencia fahren zu können, muss Rossi zwei negative Testergebnisse vorlegen. Am heutigen Mittwoch (4. November) wird er erneut getestet. Sollte dieser Test negativ ausfallen, gäbe es noch genügen Zeit für einen weiteren Test.

Sollte Rossi nicht zwei negative Testergebnisse vorweisen können, dann wird Gerloff einspringen und sein MotoGP-Debüt geben. Für den US-Amerikaner wäre es ein Sprung ins kalte Wasser, denn er kennt weder die Yamaha M1 noch den Circuit Ricardo Tormo.

Garrett Gerloff fuhr in diesem Jahr seine erste Saison in der Superbike-WM Foto: Motorsport Images

Gerloff wurde in den USA groß und gewann 2016 und 2017 die Supersport-Klasse der MotoAmerica. 2018 und 2019 fuhr er in der Superbike-Klasse für das Yamaha-Werksteam. Für 2020 wechselte er in die Superbike-WM und ging für GRT-Yamaha an den Start.

In seiner Debütsaison eroberte Gerloff in Barcelona (Spanien) mit Platz drei seinen ersten Podestplatz. Beim Saisonfinale der WorldSBK in Estoril (Portugal) bestätigte der 25-Jährige seine aufstrebende Form mit einem weiteren dritten und einem zweiten Platz. Die Saison beendete Gerloff auf WM-Platz elf.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.