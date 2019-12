"Werde mir den Arsch abarbeiten": Morbidelli will aus Quartararos Schatten

Das Petronas-Yamaha-Team beendete gleich die erste MotoGP-Saison als beste Satellitenmanschaft. Vor allem Fabio Quartararo zeigte mit sechs Pole-Positions und sieben Podestplätzen auf. Der beste Rookie des Jahres stellte seinen Teamkollegen Franco Morbidelli deutlich in den Schatten.

Für Morbidelli war es die zweite Saison in der Königsklasse und eigentlich war erwartet worden, dass er der Teamleader sein wird. Viermal startete Morbidelli aus der ersten Startreihe, aber ein Podestplatz gelang ihm nicht. Vier fünfte Plätze waren seine besten Ergebnisse. Während Quartararo WM-Fünfter wurde, schloss Morbidelli das Jahr als WM-Zehnter ab.

Wie ging der Moto2-Weltmeister von 2017 damit um, dass Quartararo erfolgreicher war? "Natürlich war das schwierig. Es war schwierig für jeden. Er schoss ja wie ein Pilz aus dem Boden, lieferte sofort tolle Ergebnisse, tolle Leistungen ab, fuhr superschnelle Runden. Das war schon unglaublich."

"Zu Beginn war das natürlich schwierig, aber letztendlich ist er nur ein weiterer Fahrer in diesem verrückten Feld. Er verdient, was er in diesem Jahr erreicht hat. Er ist unsere Referenz. Ich werde versuchen, mir in diesem Winter den Arsch abzuarbeiten, um im nächsten Jahr gut vorbereitet und bereit für den Kampf zu sein - nicht nur gegen Fabio, sondern auch gegen jeden anderen."

Mit seinem Speed ist Morbidelli zufrieden

Insgesamt war es für Morbidelli kein schlechtes Jahr. Seine Ergebnisse waren deutlich besser als in seiner Rookie-Saison mit der Honda. Regelmäßig war der 25-Jährige in den Top 10 zu finden. "Mit meinem Speed war ich 2019 zufrieden", sagt er deshalb. "Aber wenn ich zurückblicke, habe ich bessere Ergebnisse erhofft. Mein Speed war das ganze Jahr über sehr gut."

Das Verhältnis zwischen den Petronas-Teamkollegen ist gut Foto: LAT

"In der vergangenen Saison habe ich gelernt, dass es nicht ausreicht, wenn man der schnellste Kerl ist, um in einem MotoGP-Rennen erfolgreich zu sein. Es benötigt auch andere Dinge. Und diese Dinge will ich im nächsten Jahr umsetzen", nimmt er sich vor. "Wenn ich erzählen würde, was ich besser machen muss, würde ich aber meine Geheimnisse verraten."

Morbidelli hofft auf Fortschritt im nächsten Jahr

Entscheidend ist auch die Konstanz. Marc VDS war für Morbidelli ein Lernjahr. Es war keine einfache Situation, denn das Team löste sich Ende 2018 auf. Das Petronas-Team formte sich im vergangenen Winter komplett neu. Nun hat man ein Jahr lang Erfahrungen gesammelt und geht mit unveränderter Aufstellung in das nächste Jahr.

Crew-Chief Ramon Forcada mit Franco Morbidelli Foto: LAT

"Für mich wird es keine Veränderungen im Team geben. Ich werde mit Sicherheit noch besser mit Ramon [Forcada] zusammenarbeiten. Er kennt mich jetzt besser, genauso wie all die anderen Leute im Team. Aber ich denke, insbesondere mit Ramon wird die Arbeit leichter fallen, nachdem wir uns nun ein Jahr kennenlernen konnten. Das ist sicher ein Vorteil."

