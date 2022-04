Zukunft von Miguel Oliveira bei KTM: "Bis Mai sollte Intention klar sein"

Miguel Oliveira hat zu Beginn der MotoGP-Saison 2022 das Regenrennen in Indonesien gewonnen. Ansonsten waren die Ergebnisse des KTM-Fahrers bescheiden. In Katar schied er durch Sturz aus. Nach seinem Triumph wurde es Platz 13 in Argentinien. Zuletzt in den USA sammelte Oliveira als 18. keinen WM-Punkt.

Sein Teamkollege Brad Binder hat den Vertrag mit KTM bereits bis Ende 2024 verlängert. Oliveiras Vertrag läuft mit Saisonende aus. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nichts ändert", sagt Oliveira gegenüber der südamerikanischen Edition von 'Motorsport.com'.

"Man geht in die Saison und man muss auch für sich fahren und seinen Wert zeigen. Gleichzeitig muss man relaxt sein und wissen, dass die Zukunft garantiert ist, denn man kann noch genug in das Projekt einbringen."

"Zu Saisonbeginn habe ich gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass ich noch nicht ganz dort bin, was ich wirklich tun kann. Im Vorjahr habe ich ein wenig zeigen können, was ich in Bezug auf die Konstanz leisten kann. Ich war auf dem Podium."

"Ich denke, ich kann noch viel in dieses Projekt einbringen. Das ist mein Ziel Nummer eins. Wir werden sehen, ob wir dieses Ziel gemeinsam mit KTM erreichen können. Dort möchte ich sein. Ich möchte an einem Ort sein, wo das Team das Gefühl hat, dass ich wertvoll bin."

"Und wo ich fühle, dass ich dem Team etwas bringen kann. Wenn diese beiden Voraussetzungen passen, ist es eine perfekte Ehe", findet Oliveira. Er will bei KTM bleiben. Dafür müssen letztendlich auch die Ergebnisse passen.

Der Regensieg in Indonesien war für den Portugiesen sehr wichtig Foto: Motorsport Images

Die zweite Saisonhälfte 2021 war enttäuschend. In neun Rennen sammelte der Portugiese lediglich neun WM-Punkte. Und auch 2022 begann abgesehen vom Sieg in Indonesien schwierig. War dieser Sieg deshalb extrem wichtig? Denn Oliveira konnte zeigen, was er wirklich kann.

"Es war wichtig. Wie wichtig? Ich weiß es nicht", meint er dazu. "Ein Sieg ist immer unglaublich, egal zu welchem Zeitpunkt der Saison. So früh im Jahr zu gewinnen, ist in meiner Karriere einzigartig. Ich habe noch nie das zweite Saisonrennen gewonnen."

Und gibt es einen Zeitrahmen, in dem Oliveira konkret mit KTM über einen neuen Vertrag sprechen möchte? "Es bleibt noch Zeit, es ist noch zeitig. Ich denke, wir werden bis Mai Zeit haben, um die Zukunft zu entscheiden. Das heißt nicht, dass wir nicht auch nach Mai sprechen können."

"Aber ich würde sagen, bis Mai müssten wir die Intention klarmachen, ob wir bleiben wollen oder nicht. Ich denke, das ist für alle Fahrer ein Standardvorgehen. Deshalb muss das kein Geheimnis oder irgendetwas sein."

