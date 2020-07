Bubba Wallace reagiert auf Trumps Aufforderung zur Entschuldigung

"Selbst, wenn es HASS vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist: Die Liebe siegt." Etwa zwölf Stunden ließ sich Darrell Wallace jun., bekannt als Bubba Wallace, Zeit, US-Präsident Donald Trump via Twitter zu antworten. Eine Entschuldigung, wie von Trump gefordert, gibt es in seinem Statement nicht.

Am Samstagabend Ortszeit (Nacht von Montag auf Dienstag MESZ) postete er einen Tweet, der zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels bereits 270.000 "Likes" eingefahren hat. Selbst sein ursprüngliches Statement nach dem Auffinden der Schlinge kam auf "nur" 250.000 Likes in zwei Wochen, seine sonstigen "Likes" liegen im vier- und fünfstelligen Bereich.

Trump hatte Wallace dazu aufgefordert, sich für den angeblichen Schaden zu entschuldigen, den die Falschmeldung um die Schlinge in Talladega NASCAR zugefügt haben soll.

Der gesamte NASCAR-Zirkus solidarisierte sich mit Wallace in Talladega Foto: NASCAR Media

Wallace adressiert seine Antwort, ohne Trump persönlich anzusprechen, mit dem Hashtag #LoveWins an "die nächste Generation und die Kinder, die meinen Fußstapfen folgen werden", also augenscheinlich an Afroamerikaner:

Das Statement im Wortlaut

"Deine Worte und Handlungen werden immer an höheren Standards gemessen werden als diejenigen anderer. Darauf musst du vorbereitet sein. Diese Dinge lernst du nicht in der Schule. Du ernst sie durch die Irrungen und Wirrungen und die Aufs und Abs in dieser verrückten Welt."

"Du wirst immer Menschen begegnen, die dich prüfen werden. Die versuchen, dich umzustoßen. Ich ermuntere euch, immer den Kopf hoch zu halten und voller Stolz den Weg zu gehen, für den ihr euch entschieden habt. Lasst euch niemals einreden, dass ihr etwas nicht könnt!"

"Gott hat uns alle aus gutem Grund hierhergeschickt. Finde deinen Grund, sei stolz darauf und arbeite jeden Tag hart daran! Alles, was die Hater tun, ist, deiner Stimme mehr Gewicht zu verleihen und dich in neue Höhen zu heben!"

"Die letzte Sache: Reagiere auf den Hass, der dir entgegen geschleudert wird, stets mit LIEBE! Jeden Tag Liebe über Hass. Die Liebe sollte immer die natürliche Reaktion sein, wenn den Menschen GELEHRT wird, zu hassen."

"Selbst wenn es der HASS des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist [POTUS = President of the United States of America].."

"Die Liebe siegt. BW"

