Coronavirus: NASCAR-Rennen in Homestead verschoben

Die weltweit angespannte Lage rund um die Ausbreitung des Coronavirus und der damit einhergehenden Lungenkrankheit COVID-19 hat nun auch Auswirkungen auf den NASCAR-Kalender 2020.

Am Donnerstag gab Carlos Gimenez, Vorsitzender des Miami-Dade County im US-Bundesstaat Florida, die Verschiebung des für 20. bis 22. März geplanten NASCAR-Rennwochenendes auf dem Homestead-Miami Speedway bekannt. Betroffen sind die NASCAR Cup Series, die NASCAR Xfinity Series und die NASCAR Truck Series.

"Das Miami-Dade County befindet sich im Ausnahmezustand, da die Gesundheit der Öffentlichkeit durch COVID-19 gefährdet ist. Obwohl wir derzeit keine Ausbreitung in der Gemeinde haben, wollen wir die präventiven Maßnahmen ergreifen, damit dies auch so bleibt", so Gimenez in seinem Statement.

Neben dem NASCAR-Rennwochenende in Homestead wurden in diesem Zusammenhang durch Gimenez auch das Tennisturner Miami Open im Hard-Rock-Stadium sowie ein geplanter 5.000-Meter-Lauf in der Innenstadt von Miami abgesagt.

Darüber hinaus finden in der American Airlines Arena, der Halle des Basketball-Teams Miami Heat, bis auf Weiteres weder Sportveranstaltungen noch Konzerte statt. Die Basketball-Liga NBA hat ihre Saison 2019/20 generell bis auf Weiteres ausgesetzt.

Das Ultra Music Festival in Miami, das ebenfalls für 20. bis 22. März angesetzt war und somit für dasselbe Wochenende, an dem die NASCAR im nahegelegenen Homestead hätte gastieren sollen, wurde bereits am 6. März abgesagt. Es findet erst im März 2021 wieder statt.

Ob und wann die NASCAR zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 in Homestead fahren wird und ob dabei Zuschauer zugelassen sein werden, steht noch nicht fest. Den ungünstigen März-Termin hatte Homestead erst für dieses Jahr bekommen, nachdem man seit 1999 stets einen November-Termin innehatte und von 2002 bis 2019 jährlich das Saisonfinale ausgerichtet hatte.

Im NASCAR Cup-Kalender 2020 wäre Homestead das übernächste Rennen gewesen. Das direkt nächste ist für dieses Wochenende auf dem Atlanta Motor Speedway in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia angesetzt. Ein Großteil der Teams befindet sich bereits vor Ort.

Weltweit wurden in diesen Tagen zahlreiche Motorsport-Events verschoben oder abgesat, darunter auch die 1.000 Meilen von Sebring der WEC, ebenfalls in Florida.

Mit Bildmaterial von Action Sports Photography.