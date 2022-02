Im Video erklärt: Wo, wie, warum das NASCAR-Auto 2022 mit Traditionen bricht!

Am kommenden Sonntag, 6. Februar 2022, bricht im US-Racing eine neue Ära an. Beim inoffiziellen Auftakt in die Saison 2022 der höchsten NASCAR-Liga, dem punktlosen Clash im Olympiastadion in Los Angeles, erfolgt das Renndebüt des technisch und optisch revolutionären Autos.

Eben dieses als Next-Gen-Auto oder Gen7-Auto bekannte Fahrzeug bricht in vielerlei Hinsicht mit jahrzehntelangen NASCAR-Traditionen. Einheitschassis, Karosserie aus Kohlefaser, Diffusor, sequentielles Getriebe, zentrale Radmutter: Das sind nur einige der Schlagworte.

Was es mit den zahlreichen Änderungen im Detail auf sich hat und warum es diese Änderungen gibt, darüber diskutieren unsere beiden Redakteure Mario Fritzsche und Andre Wiegold in unserem neuen NASCAR-Video zusammen mit einem Fahrer, der das Next-Gen-Auto schon getestet hat.

Loris Hezemans, der in der NASCAR Cup-Saison 2022 bei ausgewählten Rennen für das Team Hezeberg antritt, schildert im Video seine persönlichen Einrücke vom Next-Gen-Auto. Er bezieht sich dabei auf seine Testfahrten auf dem Charlotte-Roval und erklärt, welchen Einfluss die zahlreichen Neuerungen auf das Fahren haben.

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.