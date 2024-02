Fotostrecke: Das Starterfeld der NASCAR-Saison 2024:

Die in den USA beheimatete NASCAR Cup Series als Topliga von NASCAR, dem größten und bekanntesten Stockcar-Verband weltweit, geht 2024 ins bereits 76. Rennjahr ihres Bestehens. Mit der aktuellen Auto-Generation (Gen7 beziehungsweise Next Gen) markiert die Saison 2024 die dritte. In der treten wieder zahlreiche Teams mit den aktuellen Cup-Fahrzeugen von Chevrolet (Camaro), Ford (Mustang) und Toyota (Camry) an.

Fahrerisch finden sich im Starterfeld der NASCAR Cup Series 2024 auch nach dem Rücktritt von Kevin Harvick wieder acht Champions, denn Ryan Blaney hat sich mit seinem Titelgewinn 2023 in diese Liste eingereiht. Dazu treten 18 weitere Fahrer an, die schon mindestens ein Rennen gewonnen haben, und außerdem vier Piloten, die um den Gewinn der Rookie-Wertung kämpfen.

Das alles geht in einher mit ein paar neuen Fahrer-Team-Paarungen und diversen neuen Paint-Schemes. Unsere Fotostrecke zeigt das Starterfeld für die NASCAR Cup-Saison 2024 mit allen 42 für den Saisonauftakt in Daytona gemeldeten Autos: