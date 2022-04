Infos NASCAR 2022 Austin: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Im Rennkalender der NASCAR Cup Series 2022 steht am Wochenende der erste von sechs Rundkursen auf dem Programm. Es handelt sich um den Circuit of The Americas (COTA) in Austin, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Texas.

Die aus anderen Rennserien, allen voran Formel 1 und MotoGP, bekannte Rennstrecke mit ihren 20 Kurven tauchte im vergangenen Jahr erstmals auch im NASCAR-Kalender auf. Am Wochenende gibt es also die zweite Auflage.

Und für diesen zweiten Auftritt der höchsten NASCAR-Liga in Austin sieht es nach aktuellem Stand der Dinge nach einem trockenen Rennen aus. Die Premiere im vergangenen Jahr war ein chaotisches Regenrennen gewesen.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2022 Austin in der Übersicht:

Daten zum Circuit of The Americas

Ort: Austin (Texas, USA)

Streckentyp: Rundkurs

Anzahl Kurven: 20

Streckenlänge: 5,515 Kilometer

Im NASCAR-Kalender seit: 2021

NASCAR-Streckenrekord: Tyler Reddick in 2:12.911 Minuten in der Saison 2021

Das Rundkurs-Rennen im US-Bundesstaat Texas findet zum zweiten Mal statt Foto: NASCAR Media Zeitplan NASCAR 2022 Austin (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden bis Samstag, 7 Stunden ab Sonntag - Samstagnacht Umstellung auf Sommerzeit in Mitteleuropa)

Samstag, 26. März

09:00 Uhr: Freies Training (60 Minuten)

10:00 Uhr: Qualifying (zwei Segmente)

Sonntag, 27. März

14:30 Uhr: Rennen - EchoPark Automotive Grand Prix (68 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2022 Austin (in MESZ)

Sonntag, 27. März

21:00 Uhr MESZ: Rennen auf Sport1+

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2022 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox, USA Network bei NBC).

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

Meldeliste NASCAR 2022 Austin (39 Autos)

39 Autos, und somit nur eines weniger als die maximal für ein Rennen zulässige Anzahl, sind für das erste Rundkurs-Rennen 2022 gemeldet. Mit dabei ist in Austin zum einen das Team Hezeberg, das beim Daytona 500 mit Jacques Villeneuve sein Debüt gegeben hatte. Diesmal sitzt Loris Hezemans im Hezeberg-Ford (Startnummer 27) und gibt sein Cup-Debüt.

Ebenfalls in Austin am Start ist The Money Team Racing, der Rennstall des ehemaligen Boxprofis Floyd Mayweather. Auch dieses Team hatte beim Daytona 500 im Februar debütiert. Für das zweite Rennen sitzt abermals Kaz Grala im Cockpit des Money-Chevrolet (Startnummer 50).

Hinzu kommen bei noch vier Rundkursspezialisten: Joey Hand im #15 Ware-Ford, A.J. Allmendinger im #16 Kaulig-Chevrolet, Boris Said im #66 MBM-Ford und Andy Lally im Live-Fast-Ford (Startnummer 78). Bei der Meldung von MBM (Motorsports Business Management) mit Said als Fahrer handelt es sich wie bei Hezeberg und The Money Team um Autos ohne Charter. Weil aber insgesamt weniger als 40 Autos gemeldet sind, ist auch diesen drei die Teilnahme am Rennen schon sicher.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric * - 1 Saisonsieg

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 1 Saisonsieg

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe - 1 Saisonsieg

#15 - Ware-Ford - Joey Hand

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#18 - Gibbs-Toyota - Kyle Busch

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

#22 - Penske-Ford - Joey Logano

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 1 Saisonsieg

#27 - Hezeberg-Ford - Loris Hezemans **

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Kurt Busch

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman - 1 Saisonsieg

#50 - Money-Chevrolet - Kaz Grala **

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#66 - MBM-Ford - Boris Said **

#77 - Spire-Chevrolet - Josh Bilicki

#78 - Live-Fast-Ford - Andy Lally

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

** kein Charter

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Austin

2021: Chase Elliott

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.