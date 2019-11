Nach NASCAR-Test in Austin: Tony Stewart denkt über Comeback nach

Tony Stewart scheint nach dem NASCAR-Test am Circuit of the Americas Blut geleckt zu haben. Der dreimalige NASCAR-Champion hatte großen Spaß am Steuer des Ford Mustangs, den auch die Formel-1-Haas-Pilot Kevin Magnussen und Romain Grosjean testen durften. Jetzt denkt Stewart über eine Teilzeit-Rückkehr in den NASCAR-Sport zurück.

Der Amerikaner und Co-Besitzer von Stewart-Haas hat nach der Saison 2016 seinen NASCAR-Helm an den Nagel gehängt. Ganz ohne Motorsport kann der Besitzer des Eldora Speedway aber nicht: Stewart nimmt immer wieder an Sprintcar-Rennen auf den Dirt-Tracks an Rennen teil. Als Möglichkeit sieht Stewart ein Rundkurs-Programm in der Xfinity-Serie.

"Es hat großen Spaß gemacht, diese Runden zu fahren", so Stewart. "Das Schlimme ist, dass es den Wille erweckt hat, wieder ein Stockcar-Rennen zu fahren. Ich habe geschworen, das nach meinem Rücktritt nicht mehr zu machen! Wir haben Witze über ein Xfinity-Programm auf den Rundkursen gemacht, weil ich die Rundkurs-Rennen immer sehr genossen habe."

Tony Stewart hatte am COTA viel Spaß im Ford Mustang Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Gegenüber 'SiriusXM' sagt Stewart, dass er sich Dale Earnhardt Jr. zum Vorbild nehmen möchte. Earnhardt hat nach seinem Vollzeit-Rückzug immer wieder einzelne Rennen in der Xfinity-Serie bestritten. Eine Bestätigung, dass diese Idee auch realisiert wird, gibt Stewart aber nicht ab: "Wir schauen uns an, was wir machen können. Die Möglichkeit ist einfach auf dem Radar."

Die Xfinity-Serie hat vier Rundkurse im Programm: Watkins Glen, Mid-Ohio, Road America und das Roval in Charlotte. Außerdem glaubt Stewart, dass der GP-Kurs in Austin, Texas, ebenfalls eine gute Strecke für den NASCAR-Sport ist. "Sie macht großen Spaß und die Strecke hat Charakter", so Stewart. "Es ist ein sehr technischer Kurs."

Mit Bildmaterial von LAT.