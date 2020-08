NASCAR 2020: Das sind die 16 Playoff-Teilnehmer

Die Ausgangslage für das erste Rennen der "Round of 16", den Playoff-Auftakt am 6. September in Darlington:

Fotostrecke Liste 1. Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford): 2057 Punkte 1 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 7 Rennsiege - 7 Stage-Siege - Platz 1 bei Ende der Regular-Season 2. Denny Hamlin (Gibbs-Toyota): 2047 Punkte 2 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 6 Rennsiege - 7 Stage-Siege - Platz 2 bei Ende der Regular-Season Brad Keselowski (Penske-Ford): 2029 Punkte 3 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 3 Rennsiege - 6 Stage-Siege - Platz 3 bei Ende der Regular-Season Joey Logano (Penske-Ford): 2022 Punkte 4 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 2 Rennsiege - 6 Stage-Siege - Platz 5 bei Ende der Regular-Season Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet): 2020 Punkte 5 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 2 Rennsiege - 6 Stage-Siege - Platz 7 bei Ende der Regular-Season 6. Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota): 2014 Punkte 6 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 2 Stage-Siege - Platz 4 bei Ende der Regular-Season 7. Ryan Blaney (Penske-Ford): 2013 Punkte 7 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 3 Stage-Siege - Platz 6 bei Ende der Regular-Season 8. Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet): 2009 Punkte 8 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 4 Stage-Siege - Platz 12 bei Ende der Regular-Season 9. William Byron (Hendrick-Chevrolet): 2007 Punkte 9 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 2 Stage-Siege - Platz 13 bei Ende der Regular-Season 10. Austin Dillon (Childress-Chevrolet): 2005 Punkte 10 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 0 Stage-Siege - Platz 18 bei Ende der Regular-Season 11. Cole Custer (Stewart/Haas-Ford): 2005 Punkte 11 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 0 Stage-Siege - Platz 21 bei Ende der Regular-Season 12. Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford): 2005 Punkte 12 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 0 Rennsiege - 2 Stage-Siege - Platz 8 bei Ende der Regular-Season 13. Clint Bowyer (Stewart/Haas-Ford): 2004 Punkte 13 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 0 Rennsiege - 3 Stage-Siege - Platz 10 bei Ende der Regular-Season 14. Kyle Busch (Gibbs-Toyota): 2003 Punkte 14 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 0 Rennsiege - 1 Stage-Sieg - Platz 9 bei Ende der Regular-Season 15. Kurt Busch (Ganassi-Chevrolet): 2001 Punkte 15 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 0 Rennsiege - 1 Stage-Sieg - Platz 11 bei Ende der Regular-Season 16. Matt DiBenedetto (Wood-Ford): 2000 Punkte 16 / 16 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 0 Rennsiege - 0 Stage-Siege - Platz 14 bei Ende der Regular-Season