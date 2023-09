NASCAR 2024: Übersicht Fahrer, Teams und Fahrerwechsel

Welche Fahrer in der Saison 2024 der NASCAR Cup Series für welche Teams an den Start gehen, das zeigt unsere Fotostrecke:

Shane van Gisbergen, der 2023 ausgewählte Rennen im dritten Trackhouse-Chevrolet (Startnummer 91) fuhr, könnte 2024 entweder ein ähnliches Programm bestreiten oder aber auf ein Vollzeitprogramm aufstocken. Trackhouse Racing trägt sich mit dem Gedanken, den Charter eines anderes Team zu kaufen. Fest steht bislang nur, dass van Gisbergen 2024 nicht mehr in der Supercars-Serie in Australien antreten wird.

Josh Berry steigt aus der Xfinity-Serie auf und ist in der NASCAR Cup-Saison 2024 einer der Rookies. Er übernimmt den #4 Stewart/Haas-Ford von Kevin Harvick, der am Saisonende 2023 zurücktritt. Berry bestritt 2023 schon vereinzelte Cup-Rennen als Ersatzfahrer bei Hendrick Motorsports und Legacy Motor Club.

Ob Ryan Preece (seit 2023 im Team) auch 2024 für Stewart-Haas Racing fährt, ist noch nicht bestätigt. Ebenso offen ist, ob Stewart/Haas in der Saison 2024 überhaupt noch vier Autos einsetzen wird. Sollte man einen Charter verkaufen, gibt es eine Reihe anderer Teams, die zuschlagen könnten.

Bei RFK Racing gibt es Überlegungen, für die Saison 2024 von zwei auf drei Autos aufzustocken. Entscheidet man sich dazu, einen Charter eines anderen Teams zu kaufen, um einen dritten RFK-Ford auf Vollzeitbasis an den Start zu bringen, ist Zane Smith einer der Kandidaten, sofern er nicht bei Stewart/Haas Racing unterkommt.

Steigt Carson Hocevar aus der Truck-Serie auf, um 2024 in der NASCAR-Topliga zu fahren? Er ist ein Kandidat für das Cockpit des #77 Spire-Chevrolet für den Fall, dass Ty Dillon das Team verlässt.

Ob Denny Hamlin (seit 2006 im Team) auch 2024 für Joe Gibbs Racing fährt, ist nicht bestätigt. Zwar besteht von beiden Seiten Interesse. Der Haken aber: Hamlins Rolle als Teammitbesitzer bei 23XI Racing. Es gibt Gerüchte, dass 23XI von Toyota zu Ford wechseln könnte. Joe Gibbs Racing wiederum ist das Toyota-Topteam. Somit wäre Hamlin bei Verbleib in einer Bredouille, wenn 23XI wirklich umsattelt. Theoretisch könnte Hamlin zu 23XI wechseln.

Justin Haley wechselt für 2024 von Kaulig Racing zu Rick Ware Racing. Offen ist derzeit noch, mit welcher Startnummer er bei seinem neuen Arbeitgeber antreten wird. Ebenfalls offen ist, wer das zweite Auto des Teams fährt, sofern dieses überhaupt weiterhin eingesetzt wird. Es gibt Überlegungen, den Charter an ein anderes Team zu verkaufen.

Ob A.J. Allmendinger (seit 2021 im Team) auch 2024 die volle Cup-Saison für Kaulig Racing fährt, ist nicht bestätigt. Er denkt darüber nach, auf Vollzeitbasis in die Xfinity-Serie zurückzugehen, um dort um den Titel kämpfen zu können.

Steigt Daniel Hemric aus der Xfinity-Serie auf, um 2024 für seinen Arbeitgeber Kaulig Racing in der NASCAR-Topliga zu fahren? Weil im Cup-Team mindestens ein Cockpit, womöglich beide, neu besetzt werden, ist er einer der Kandidaten. 2019 fuhr Hemric eine volle Cup-Saison im Childress-Team, 2021 errang er den Xfinity-Titel im Gibbs-Team.

Chandler Smith ?

43 / 62

Steigt Chandler Smith aus der Xfinity-Serie auf, um 2024 eine volle Cup-Saison zu fahren? Er ist ein Kandidat auf das Cockpit des #31 Kaulig-Chevrolet, das von Justin Haley am Saisonende 2023 geräumt wird. In dem auf Teilzeitbasis eingestzten dritten Kaulig-Chevrolet (Startnummer 13) war Smith in der Saison 2023 einer der Fahrer, die zum Einsatz kamen.

Foto: : David Rosenblum / NKP / Motorsport Images