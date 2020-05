NASCAR Darlington: Kevin Harvick siegt bei Rückkehr nach Corona-Zwangspause

Auf dem Darlington Raceway im US-Bundesstaat South Carolina wurde am Sonntag Motorsport-Geschichte geschrieben.

Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen zur Verbeugung von Coronavirus-Infektionen ist das erste größere Motorsport-Event seit der am 14. März vorzeitig abgebrochenen Rallye Mexiko über die Bühne gegangen: das Comeback der NASCAR Cup Series 2020 in Form des ersten Rennens seit dem 8. März (Phoenix).

Fotostrecke: NASCAR in Coronazeiten:

Fotostrecke Liste Kontaktloser Temperaturcheck zur Fiebermessung 1 / 22 Foto: : NASCAR Media Schutzkleidung 2 / 22 Foto: : NASCAR Media Desinfektion 3 / 22 Foto: : NASCAR Media Desinfektion 4 / 22 Foto: : NASCAR Media Mund-Nase-Maske 5 / 22 Foto: : NASCAR Media Anfahrt zum Darlington Raceway 6 / 22 Foto: : Jim Utter Eingang zum Darlington Raceway 7 / 22 Foto: : Jim Utter Vorbereitungen auf dem Darlington Raceway 8 / 22 Foto: : NASCAR Media Abstand halten im Fahrerlager 9 / 22 Foto: : NASCAR Media NASCAR-Offizieller mit Mund-Nase-Maske 10 / 22 Foto: : NASCAR Media Arbeit mit Mund-Nase-Maske 11 / 22 Foto: : NASCAR Media Arbeit mit Mund-Nase-Maske 12 / 22 Foto: : NASCAR Media Darlington Raceway 13 / 22 Foto: : Jim Utter Darlington Raceway 14 / 22 Foto: : Jim Utter Darlington Raceway 15 / 22 Foto: : Jim Utter Darlington Raceway 16 / 22 Foto: : Jim Utter Darlington Raceway 17 / 22 Foto: : Jim Utter Ryan Newman 18 / 22 Foto: : NASCAR Media Matt Kenseth 19 / 22 Foto: : NASCAR Media Kyle Busch 20 / 22 Foto: : NASCAR Media Pace-Laps vor leeren Tribünen 21 / 22 Foto: : NASCAR Media Start zum The Real Heroes 400 vor leeren Tribünen 22 / 22 Foto: : NASCAR Media

Während die Aufmerksamkeit bei der Premiere eines "Geisterrennens" ohne Vor-Ort-Zuschauer zunächst den neuartigen Abläufen galt, entwickelte sich das Renngeschehen recht zügig wieder wie gewohnt. Die 40 Piloten der höchsten NASCAR-Liga, die ohne Training oder Qualifying direkt ins Rennen geschickt wurden, sorgten im Verlauf von 293 Runden für den einen oder anderen "Darlington Stripe" - sprich Mauerberührung - und auch die eine oder andere Gelbphase.

FOTOS: The Real Heroes 400 in Darlington

Den durchaus historischen Sieg im ersten Rennen der neuen NASCAR-Normalität in Coronazeiten fuhr Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) ein. Für den Champion von 2014 ist es Sieg Nummer 50 in seiner Karriere in der höchsten NASCAR-Liga. Damit hat er seinen Boss Tony Stewart (49 Siege) überholt und rangiert in der ewigen Bestenliste nun gleichauf mit Junior Johnson und Ned Jarrett knapp außerhalb der Top 10.

Fotostrecke: Bestenliste der NASCAR-Sieger (Top 10 plus alle Aktiven):

Fotostrecke Liste 1. Richard Petty: 200 Siege 1 / 28 Foto: : Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Charlotte Fairgrounds 1960 - letzter Sieg: Daytona 1984 2. David Pearson: 105 Siege 2 / 28 Foto: : NASCAR Media erster Sieg: Charlotte 1961 - letzter Sieg: Darlington 1980 3. Jeff Gordon: 93 Siege 3 / 28 Foto: : NASCAR Media erster Sieg: Charlotte 1994 - letzter Sieg: Martinsville 2015 4. Bobby Allison: 84 Siege 4 / 28 Foto: : Alexander Trienitz erster Sieg: Oxford 1966 - letzter Sieg: Daytona 1988 5. Darrell Waltrip: 84 Siege 5 / 28 Foto: : Getty Images erster Sieg: Nashville 1975 - letzter Sieg: Darlington 1992 6. Cale Yarborough: 83 Siege 6 / 28 Foto: : Eric Gilbert erster Sieg: Valdosta 1965 - letzter Sieg: Charlotte 1985 7. Jimmie Johnson (aktiv): 83 Siege 7 / 28 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Fontana 2002 - letzter Sieg: Dover 2017 8. Dale Earnhardt: 76 Siege 8 / 28 Foto: : James Spires erster Sieg: Bristol 1979 - letzter Sieg: Talladega 2000 9. Kyle Busch (aktiv): 56 Siege 9 / 28 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images erster Sieg: Fontana 2005 - letzter Sieg: Homestead 2019 10. Rusty Wallace: 55 Siege 10 / 28 Foto: : Eric Gilbert erster Sieg: Bristol 1986 - letzter Sieg: Martinsville 2004 Kevin Harvick (aktiv): 49 Siege 11 / 28 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images erster Sieg: Atlanta 2001 - letzter Sieg: Fort Worth 2019 Denny Hamlin (aktiv): 38 Siege 12 / 28 Foto: : Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Pocono 2006 - letzter Sieg: Daytona 2020 Kurt Busch (aktiv): 31 Siege 13 / 28 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images erster Sieg: Bristol 2002 - letzter Sieg: Sparta 2019 Brad Keselowski (aktiv): 30 Siege 14 / 28 Foto: : Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Talladega 2009 - letzter Sieg: Kansas City 2019 Martin Truex Jr. (aktiv): 26 Siege 15 / 28 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Dover 2007 - letzter Sieg: Martinsville 2019 Joey Logano (aktiv): 25 Siege 16 / 28 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images erster Sieg: Loudon 2009 - letzter Sieg: Phoenix 2020 Ryan Newman (aktiv): 18 Siege 17 / 28 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Loudon 2002 - letzter Sieg: Phoenix 2017 Clint Bowyer (aktiv): 10 Siege 18 / 28 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Loudon 2007 - letzter Sieg: Brooklyn 2018 Chase Elliott (aktiv): 6 Siege 19 / 28 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images erster Sieg: Watkins Glen 2018 - letzter Sieg: Charlotte (Roval) 2019 Kyle Larson (aktiv): 6 Siege 20 / 28 Foto: : Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Brooklyn 2016 - letzter Sieg: Dover 2019 Ryan Blaney (aktiv): 3 Siege 21 / 28 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Pocono 2017 - letzter Sieg: Talladega 2019 Ricky Stenhouse (aktiv): 2 Siege 22 / 28 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images erster Sieg: Talladega 2017 - letzter Sieg: Daytona 2017 Austin Dillon (aktiv): 2 Siege 23 / 28 Foto: : Logan Whitton / Motorsport Images erster Sieg: Charlotte 2017 - letzter Sieg: Daytona 2018 Aric Almirola (aktiv): 2 Siege 24 / 28 Foto: : Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Daytona 2014 - letzter Sieg: Talladega 2018 Erik Jones (aktiv): 2 Siege 25 / 28 Foto: : Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Daytona 2018 - letzter Sieg: Darlington 2019 Alex Bowman (aktiv): 2 Siege 26 / 28 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Chicago 2019 - letzter Sieg: Fontana 2020 Chris Buescher (aktiv): 1 Sieg 27 / 28 Foto: : Action Sports Photography erster Sieg: Pocono 2016 Justin Haley (aktiv): 1 Sieg 28 / 28 Foto: : Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Daytona 2019

"Vielen Dank an alle bei NASCAR und alle Teammitglieder dafür, dass wir das tun können, was wir am liebsten tun. Das haben wir wirklich vermisst", so Harvick. Angesprochen auf seine nun 50 Siege in der höchsten NASCAR-Liga sagt er: "Das ist schon ziemlich unglaublich. Mir kommt das noch gar nicht richtig real vor. Dass niemand auf der Tribüne sitzt, ist natürlich merkwürdig, aber hey, ich bin happy."

ERGEBNIS: The Real Heroes 400 in Darlington

Johnson crasht auf P1 - Stage-Siege für Byron & Keselowski

Das erste von drei Rennsegmenten (Stage 1) wurde anfangs von Brad Keselowski (Penske-Ford) bestimmt, der dank Losglück von ganz vorn gestartet war. Ricky Stenhouse (JTG-Chevrolet) sorgte direkt in der ersten Runde für den ersten Crash und ersten Ausfall der neuen NASCAR-Zeitrechnung.

Eine Runde vor Schluss des Segments führte Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet). Doch beim Überrunden von Chris Buescher (Roush-Ford) in Turn 2 verschätzte sich der siebenmalige NASCAR-Champion. Johnson krachte in die SAFER-Barrier auf der Innenseite der Gegengerade und war draußen.

"Ich wünschte, ich könnte diese Kurve 2 noch mal fahren. Ich dachte, wir würden Seite an Seite aus dieser Kurve kommen, habe mich aber einfach vertan. Ich hatte ein großartiges Auto und fühle mich jetzt richtig schlecht für mein Team", so die erste Reaktion von Johnson, der seit fast genau drei Jahren auf einen Sieg bei einem Punkterennen wartet. Zuletzt triumphierte er am 4. Juni 2017 in Dover.

Der Stage-1-Sieg ging nach Johnsons Crash an dessen Hendrick-Teamkollege William Byron, gefolgt von Daytona-500-Sieger Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) und Fontana-Sieger Alex Bowman in einem weiteren Hendrick-Chevrolet.

Doch im zweiten Rennsegment ging das sportliche Drama für Hendrick Motorsports direkt weiter. Byron rutschte an vierter Stelle liegend mit Reifenschaden in die Mauer. Damit war er zwar im Gegensatz zu Johnson noch nicht aus dem Rennen, aber die Chancen auf den Sieg - seinen ersten - waren dahin.

Kevin Harvick hatte weite Strecken des zweiten Segments im Griff. Doch ein langer Boxenstopp kurz vor der Stage-Flagge führte dazu, dass der Stage-2-Sieg an Keselowski ging, gefolgt von Bowman und Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota).

Erster Saisonsieg für Tabellenführer Harvick

Im letzten Rennsegment machten Harvick und Bowman den Sieg unter sich aus. Der als Tabellenführer angereiste Stewart/Haas-Pilot aber gab sich keine Blöße und fuhr letztlich souverän seinen ersten Saisonsieg 2020 und den 50. seiner Cup-Karriere ein. Bei den vier Rennen vor der Pause war Harvick als einziger Fahrer im Feld jedes Mal in die Top 10 gefahren. Nun hat er den Weg in die Victory Lane wiedergefunden.

Hinter Sieger Kevin Harvick und dem Zweitplatzierten Alex Bowman kamen Kurt Busch (Ganassi-Chevrolet), Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) und Denny Hamlin auf den weiteren Top-5-Platzierungen ins Ziel.

Vorjahreschampion Kyle Busch musste das Rennen aufgrund einer technischen Unregelmäßigkeit an seinem #18 Gibbs-Toyota von ganz hinten starten. Er arbeitete sich langsam, aber beständig in Richtung Spitze vor. 30 Runden vor Schluss lag er auf Kurs zu einer Top-10-, möglicherweise sogar Top-5-Platzierung. Doch dann warf ihn ein außerplanmäßiger Boxenstopp aufgrund eines lockeren Rads aus der Führungsrunde. Am Ende wurde es nur Platz 26.

Solide Comebacks von Newman und Kenseth

Nicht nur NASCAR als Ganzes, sondern insbesondere auch zwei Fahrer gaben ihr Comeback nach (noch) längerer Auszeit. Ryan Newman fuhr auf den Tag genau drei Monate nach seinem Horrorcrash vom Daytona 500 erstmals wieder mit. Mit seinem #6 Roush-Ford kam Newman auf Platz 15 ins Ziel, nachdem er in der ersten Hälfte des Rennens lange in den Top 10 gelegen hatte.

Matt Kenseth fuhr beim Comeback nach eineinhalb Jahren Pause direkt in die Top 10 Foto: NASCAR Media

Gleichzeitig griff Matt Kenseth erstmals seit dem Saisonfinale 2018 wieder ins Lenkrad. Damals saß er in eben jenem #6 Roush-Ford, der jetzt von Newman gefahren wird. Nun sitzt der NASCAR-Champion von 2003 bis Ende der Saison 2020 im #42 Ganassi-Chevrolet des vor die Tür gesetzten Kyle Larson. Bei seinem Comeback nach eineinhalb Jahren Pause kam Kenseth - für ihn war es der erste Einsatz mit den seit 2019 geltenden Aero-Regeln - auf Anhieb auf P10 und damit in den Top 10 ins Ziel.

Derweil fährt der von NASCAR noch auf unbestimmte Zeit gesperrte Larson vorerst ausschließlich Sprint-Car-Rennen auf Dirt-Tracks. Bei seinem ersten Auftritt nach der "Rassismus"-Affäre vom 12. April kam Larson am Freitag der vergangenen Woche beim Rennen der World of Outlaws in Knoxville (Iowa) auf seinerseits P10 ins Ziel.

Straffer Fahrplan für die kommenden Wochen

In der NASCAR Cup-Saison 2020 geht es nach zwei Monaten Corona-Zwangspause nun Schlag auf Schlag. Das nächste Rennen steigt bereits in drei Tagen, abermals in Darlington.

Am Mittwoch wird allerdings nicht tagsüber, sondern am Abend unter Flutlicht gefahren und die Renndistanz beträgt nur 228 Runden (500 Kilometer) statt 293 Runden (400 Meilen).

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.