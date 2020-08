NASCAR Dover 2: Überzeugender Sieg für Kevin Harvick

Nach dem Dreifacherfolg für Joe Gibbs Racing am Samstag mit Denny Hamlin an der Spitze ist der Double-Header der NASCAR Cup Series auf der "Monster Mile" in Dover am Sonntag mit einem Sieg für Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) abgeschlossen worden. Mit seinem insgesamt 56. Sieg ist Harvick nun in die Top 10 der ewigen Bestenliste der höchsten NASCAR-Liga vorgestoßen.

Zweiter wurde Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota), gefolgt von Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) auf Platz drei. Trotz dieses Top-3-Ergebnisses ist Johnson nun wieder aus den Top 16 der Tabelle herausgefallen. Um den Einzug in die Playoffs in seiner letzten NASCAR-Saison noch zu schaffen, hat der siebenmalige Champion jetzt nur noch eine Chance: am kommenden Wochenende in Daytona.

