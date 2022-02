NASCAR Los Angeles: Joey Logano siegt beim Next-Gen-Debüt

Das erste Rennen der neuen NASCAR-Ära ist Geschichte. Wenngleich es sich noch nicht um ein zur Gesamtwertung der NASCAR Cup Series 2022 zählendes Rennen handelte, sondern um das punktelose Einladungsrennen "Clash", so war es dennoch das Renndebüt des brandneuen NASCAR-Autos, des Gen7- beziehungsweise Next-Gen-Autos.

Der Austragungsort für das historische Rennen war ein ebenso historischer. Erstmals wurde im Los Angeles Memorial Coliseum gefahren. Zu diesem Zweck hat man im Inneren des Stadions, in dem 2028 die übernächsten Olympischen Sommerspiele stattfinden werden, Asphaltbelag aufgezogen.

Entstanden ist ein Oval mit einer Länge von 0,25 Meilen (402 Metern), das sich temporär über dem eigentlichen Stadionboden befindet. Es handelt sich dabei nicht nur um die kürzeste NASCAR-Strecke seit 1971, sondern auch jene mit dem engsten Kurvenradius. Entsprechend rustikal ging es vor über 50.000 Zuschauern zuweilen zur Sache.

150 Runden mit 23 brandneuen Autos im Olympiastadion

Für das Hauptrennen, Busch Light Clash at The Coliseum, hatten sich 23 der 36 angereisten NASCAR-Piloten anhand des diesjährigen Clash-Formats qualifiziert. Diese 23 Piloten nahmen mit ihren brandneuen Autos kurz nach 15:30 Uhr Ortszeit in Los Angeles (00:30 Uhr MEZ) die Renndistanz von 150 Runden in Angriff.

Abgesehen von einer geplanten Unterbrechung, die das Rennen nach 75 Runden in zwei Segmente teilte, um einerseits Reifenwechsel und Veränderungen am Auto, andererseits eine Halftime-Show mit Rapper Ice Cube zu ermöglichen, gab es "nur" vier Gelbphasen. Denn Überholen obwohl Überholen auf dem ultrakurzen Oval extrem schwierig und ohne Berührung nahezu unmöglich war, blieb das von einigen im Vorfeld befürchtete Crashfest aus.

Letzten Endes setzte sich Joey Logano (Penske-Ford) gegen den von der Pole gestarteten Kyle Busch (Gibbs-Toyota) durch. Als es in der Schlussphase einen längeren Green-Flag-Run gab, hatte Loganos Ford Mustang den sichtlich besseren Drive aus den engen Kurven heraus als der Toyota Camry von Busch.

Joey Logano (Penske-Ford) ist der erste Sieger der Gen7-Ära der NASCAR Foto: Motorsport Images

"Ich kann gar nicht glauben, dass wir hier im L.A. Coliseum sind und auch noch gewonnen haben. Das ist ein unglaubliches Event", jubelte Logano nach seinem Sieg und ließ "Glückwunsch an NASCAR für diesen riesigen Schritt in unserer Branche" ausrichten.

Polesetter Kyle Busch kam nach 64 Führungsrunden als knapp geschlagener Zweiter ins Ziel. "Am Schluss hatte ich ich mit den Reifen zu kämpfen. Sie überhitzten zu stark", so die Erklärung des Gibbs-Piloten, der den Clash 2012 und 2021 auf den beiden vorherigen Strecken (Daytona-Oval und Daytona-Rundkurs) gewonnen hatte.

Kyle Busch (Gibbs-Toyota) führte lange, wurde am Ende aber "nur" Zweiter Foto: Motorsport Images

Die Top 5 machten Austin Dillon (Childress-Chevrolet), Erik Jones (Petty/GMS-Chevrolet) und Vorjahreschampion Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) komplett. Die Top 10 wurden vervollständigt von William Byron (Hendrick-Chevrolet), Cole Custer (Stewart/Haas-Ford), Christopher Bell (Gibbs-Toyota), A.J. Allmendinger (Kaulig-Chevrolet) und Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford).

Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) erreichte das 23-köpfige Feld nur über den sogenannten "Provisional", weil er die Saison 2021 als Vizechampion abgeschlossen hat. Im Rennen kam Truex Jr. von ganz hinten aber nicht so recht nach vorn. Die Zielflagge sah er auf P15.

Zahlreiche Defekte beim Debüt des Next-Gen-Autos

Insgesamt kamen 18 der 23 gestarteten Autos ins Ziel. Tyler Reddick (Childress-Chevrolet) musste in Führung liegend mit einem Defekt an der Kraftübertragung aufgeben. Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) schied mit defekter Servolenkung aus. Auch Ryan Preece (Ware-Ford) gab mit Bremsproblemen auf.

Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford) strandete mit Getriebeproblemen. Er war einer der wenigen, die das kurze Oval nicht komplett im zweiten von fünf Gängen fuhren. Stattdessen schaltete Briscoe vor den Kurven regelmäßig in den ersten Gang zurück.

Abgesehen von den zahlreichen Defekten wurde Justin Haley (Kaulig-Chevrolet) von Kyle Larson in die Mauer geschickt und musste mit beschädigter Vorderradaufhängung aufgeben. Ryan Blaney (Penske-Ford) verlor mit beschädigter Hinterradaufhängung nach rustikalem Duell mit Erik Jones mehrere Runden, kam letztlich aber ins Ziel.

Sechs Vorläufe: Keselowski, Kurt Busch & Co. ausgesiebt

Dem Hauptrennen voraus gingen im Los Angeles Memorial Coliseum zunächst ein Freies Training und Pre-Qualifying (jeweils Samstag) sowie insgesamt sechs Vorläufe. Die Vorläufe dienten dazu, das ursprünglich 36-köpfige Feld auf die 23 für den eigentlichen Clash zu reduzieren.

Die sechs Vorläufe - vier Heat-Races über je 25 Runden und zwei sogenannte Last-Chance-Qualifiers über je 50 Runden - fanden am Sonntag vor dem Hauptrennen statt und ergaben die Startaufstellung. Kyle Busch errang dank Sieg im ersten Heat-Race die Clash-Pole. Die Siege in den drei weiteren Heat-Races und damit die Startplätze zwei bis vier im Hauptrennen gingen an Tyler Reddick, Justin Haley und Joey Logano.

Zu den 13 Fahrern, die den Sprung ins 23-köpfige Starterfeld für das Hauptrennen letztlich verpassten, zählen allen voran die Ex-Champions Brad Keselowski (RFK-Ford) und Kurt Busch (23XI-Toyota) bei ihrem jeweils ersten Einsatz nach winterlichem Teamwechsel.

Neben Keselowski und Kurt Busch scheiterten Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet), Austin Cindric (Penske-Ford), Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford), Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet), Chris Buescher (RFK-Ford), Todd Gilliland (Front-Row-Ford), Corey LaJoie und Landon Cassill (beide Spire-Chevrolet), Cody Ware (Ware-Ford), B.J. McLeod (Live-Fast-Ford) und nach einer Strafe (Frühstart im letzten Vorlauf) auch Ty Dillon (Petty/GMS-Chevrolet) an der erfolgreichen Qualifikation für den punktelosen Auftakt ins neue NASCAR-Jahr.

Wie geht es mit NASCAR-Clash in Zukunft weiter?

Die 2022er-Auflage des Clash war das erste NASCAR-Rennen auf einem Viertelmeilen-Oval seit Einführung der "Modern Era" im Jahr 1972. Zuvor hatte es zuletzt am 6. August 1971 ein NASCAR-Rennen auf einer derart kurzen Strecke gegeben. Dieses fand damals im Bowman Gray Stadium in Winston-Salem (North Carolina) statt und wurde von Bobby Allison gewonnen.

Ob das Los Angeles Memorial Coliseum auch 2023 als Austragungsort für den punktelosen Auftakt in die neue NASCAR-Saison dienen wird, steht noch nicht fest. Grundsätzlich kann man sich bei NASCAR weitere Stadionrennen vorstellen, gegebenenfalls auch außerhalb der USA. Für die mittelfristige Zukunft schließt man auch ein Rennen auf einem Stadtkurs nicht aus.

Das erste Punkterennen der NASCAR Cup-Saison 2022 steigt am 20. Februar in Form des Daytona 500.

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.