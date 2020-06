NASCAR-News Juni 2020: Aussprache Elliott vs. Logano nach Bristol-Kollision

Nach Bristol-Kollision: Aussprache Elliott vs. Logano (1. Juni)

Chase Elliott und Joey Logano gerieten am Sonntag beim Supermarket Heroes 500 in Bristol aneinander. Im Kampf um den Sieg kam es in der drittletzten Runde zur Kollision, am Ende wurden die beiden auf P21 und P22 gewertet. Den Sieg staubte Loganos Penske-Teamkollege Brad Keselowski ab. Nach dem Rennen gab es eine Aussprache zwischen Elliott und Logano.

"Ich lag innen, als mein Auto ins Übersteuern geriet", sagte Elliott, um zu gestehen: "Das geht ganz klar auf meine Kappe. Es tut mir leid, dass unsere beiden Autos demoliert wurden, aber ich kann es nicht rückgängig machen."

Logano zeigte sich von Elliotts Entschuldigung aber nur bedingt angetan. "Er hat mich abgeräumt. Er hätte ja einfach zu mir kommen können und sagen 'Hey, meine Schuld.' Ich aber musste die Entschuldigung erzwingen. Das ist meiner Meinung nach kindisch", so der Penske-Pilot.

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.