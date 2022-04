NASCAR Talladega: Ross Chastain gewinnt dramatischen Schlussspurt

Beim Geico 500 auf dem Talladega Superspeedway als dem zweiten Superspeedway-Rennen der NASCAR Cup-Saison 2022 (nach dem Daytona 500) ist am Sonntag tatsächlich das komplette letzte Rennsegment (Stage 3) unter Grün über die Bühne gegangen. Dramatisch war die Entscheidung um den Sieg trotzdem.

Drei Runden vor Schluss führte Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet). Eingangs der letzten Runde lag Erik Jones (Petty/GMS-Chevrolet) vorne. Gewonnen aber hat nach 188 Runden letztlich Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet).

FOTOS: Geico 500 in Talladega

Das entscheidende Manöver trug sich ausgangs Turn 4 der letzten Runde zu. Larson wollte einen Angriff von Kurt Busch (23XI-Toyota) auf der Außenbahn blocken, zog aber einen Tick zu spät nach oben. Busch bog in die Mauer ab und riss dabei auch noch seinen Teamkollegen Bubba Wallace mit.

Während Larson etwas an Schwung verlor, als er außen neben Spitzenreiter Jones ging und dabei auch Jones Schwung verlor, ging Chastain innen in Führung. Der Trackhouse-Pilot hatte den meisten Schwung und kreuzte die Ziellinie mit knappem Vorsprung als Sieger. Zweiter wurde allerdings weder Jones noch Larson.

Für Chastain ist es nur vier Wochen nach seinem ersten Cup-Sieg (Austin) nun bereits der zweite. Auch für das Trackhouse Racing Team ist es in der noch jungen Teamgeschichte, die erst seit 2021 geschrieben wird, der zweite Sieg.

ERGEBNIS: Geico 500 in Talladega

Christopher Bell (Gibbs-Toyota) startete dank Qualifying-Bestzeit vom Samstag von der Pole ins Rennen. Zusammen mit Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet), Kyle Larson und Bubba Wallace (23XI-Toyota) teilte er sich die Führungsarbeit im ersten Rennsegment (Stage 1).

Stage 1: Bubba Wallace unter Gelb vorn

56 von 60 Runden lang ging in Stage 1 alles gut. In Runde 57 aber gab es die erste Gelbphase. Daniel Hemric (Kaulig-Chevrolet) war auf der Innenbahn plötzlich langsamer geworden. Austin Dillon (Childress-Chevrolet) konnte nicht anders als aufzufahren. Die Folge war ein Crash, in den neben Hemric auch Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford) und Chris Buescher (RFK-Ford) verwickelt wurden.

So ging das erste Rennsegment unter Gelb zu Ende. Der Stage-Sieg ging an Bubba Wallace, gefolgt von Kyle Larson und Christopher Bell. Indes war das Rennen führ Hemric, Briscoe und Buescher ebenso zu Ende wie für Tyler Reddick.

Reddick, der vor einer Woche beim Dirt-Track-Rennen in Bristol knapp geschlagen wurde, hatte seinen Chevrolet Camaro diesmal früh mit Motorproblemen abstellen müssen. Wenig später erging es Greg Biffle (NY-Chevrolet) genauso.

Stage 2: William Byron führt Hendrick-Trio an

Im zweiten Rennsegment gab es den einzigen Massencrash (Big One) des Tages. Auslöser war, als Bubba Wallace unmittelbar nach einem Restart auf Joey Logano (Penske-Ford) auffuhr. Der war zu diesem Zeitpunkt direkt am Heck von Erik Jones dran gewesen. Der wiederum war auf Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) aufgefahren, weil dieser leicht gebremst hatte.

Das Ergebnis: Logano geriet nach dem Kontakt von Wallace aus der Spur. Verwickelt wurden außerdem Loganos Penske-Teamkollege Austin Cindric, Harrison Burton (Wood-Ford), Todd Gilliland (Front-Row-Ford), Cole Custer (Stewart/Haas-Ford), Ty Dillon (Petty/GMS-Chevrolet), Ricky Stenhouse (JTG-Chevrolet) und auch der anfängliche Spitzenreiter Daniel Suarez.

Bei Ende von Stage 2 (Runde 120) lagen drei Hendrick-Teamkollegen ganz vorn. William Byron holte sich den Stage-Sieg vor Chase Elliott und Kyle Larson. Der vierte Hendrick-Pilot - Alex Bowman - wurde bei der Stage-Flagge gerade so noch von Martin Truex Jr. auf die fünfte Position verdrängt.

Ross Chastain entscheidet packende letzte Runde für sich

Im letzten Rennsegment führte zunächst Ryan Blaney (Penske-Ford), als in der "Ruhe vor dem Sturm" lange in Single-File-Formation gefahren wurde. 30 Runden vor Schluss ging es unter Grün zum letzten Boxenstopp.

Bei der Ausfahrt aus der Boxengasse gab es eine unglückliche Kollision zwischen den Gibbs-Teamkollegen Kyle Busch und Christopher Bell. Letztgenannter, der von der Pole ins Rennen gegangen war, bezahlte mit einem Dreher. Eine Gelbphase gab es aber nicht. Und es sollte auch keine mehr geben.

Auf der Strecke führte derweil ein anderer Gibbs-Pilot - Denny Hamlin - das Feld in Single-File-Formation in die letzten knapp 30 Runden. Zehn Runden später übernahm Kyle Larson, womit wieder ein Hendrick-Pilot das Feld anführte.

Während Hamlin kurz vor Schluss noch einmal an die Box musste, weil ihm der Sprit ausging, kämpfte Larson bis in die letzte Runde um den Sieg mit. Nachdem er drei Runden vor Schluss die Führung an Erik Jones verloren hatte, lag Larson eingangs der letzten Runde hinter Jones und vor Ross Chastain an zweiter Stelle.

Diese Reihenfolge hatte bis in die letzte Kurve Bestand. Dann kam das unglückliche Manöver von Larson, dass ihm selbst die Chance auf den Sieg nahm und das für das 23XI-Duo Kurt Busch und Bubba Wallace in einem späten Crash endete. Beide blieben unverletzt.

Hinter Ross Chastain wurde bei dessen zweitem Sieg letztlich Austin Dillon Zweiter, gefolgt von Kyle Busch. Dahinter wurde Kyle Larson "nur" Vierter, gefolgt von Martin Truex Jr. Und Erik Jones? Der eingangs der letzten Runde noch in Führung gelegene Petty/GMS-Pilot wurde im Chaos der letzten Meter noch bis auf den sechsten Platz durchgereicht.

Das nächste Rennen im NASCAR Cup-Kalender 2022 findet am kommenden Sonntag (1. Mai) auf dem Ein-Meilen-Oval in Dover statt.

