Rassistische Äußerung? NASCAR ermittelt gegen Kyle Larson

NASCAR-Cup-Pilot Kyle Larson droht möglicherweise Ärger. Eine mutmaßlich rassistische Aussage während der Liveübertragung eines E-Sport-Rennens am Sonntagabend hat den Ganassi-Piloten ins Visier der Serienorganisatoren gebracht. Was war passiert?

Während des Trainings zum iRacing-Events "Monza Madness", welches Larson auf seinem Twitch-Kanal im Livstream zeigte, hatte er offenbar die Tonverbindung zu seinem Spotter verloren. Darauf hin war zu hören, wie Larson fragte: "Kannst du mich hören?", gefolgt von der Aussage "Hey Nigger" - was vor allem in den USA als rassistisches Schimpfwort gilt.

Andere Mitspieler machten Larson anschließend darauf aufmerksam, dass seine Worte für jedermann zu hören waren. Kurze Videoclips der Szene gingen in den Sozialen Medien viral und stießen auf ein ganz überwiegend negatives Echo.

Am Montagmorgen schalteten sich dann auch die Serienorganisatoren der NASCAR ein. "NASCAR hat registriert, dass sich ein Fahrer am Sonntag während eines iRacing-Events unsensibel geäußert hat und sammelt derzeit weitere Informationen", heißt es in einer Stellungnahme.

Zuletzt hatte die NASCAR 2013 Jeremy Clements gesperrt, nachdem er sich in einem Interview rassistisch geäußert hatte. Er musste damals zwei Rennen zusehen und zusätzlich an einer Schulung über Diversität teilnehmen.

