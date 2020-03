Ryan Newman besucht Phoenix: "Es ist toll, am Leben zu sein"

Ryan Newman hat den schweren Unfall in der letzten Runde des Daytona 500 weitestgehend unverletzt überstanden. Noch steht nicht fest, wann der "Rocketman" wieder seinen Roush-Ford mit der Startnummer 6 fahren wird. Seit Las Vegas fungiert Ross Chastain als Ersatzfahrer. An diesem Wochenende gastiert der NASCAR-Cup in Phoenix. Newman besucht erstmals seit seinem Crash ein Rennen.

"Ich fühle mich gut", sagt Newman gegenüber 'Fox Sports'. "Ich bin hier, um zuzuschauen und Spaß zu haben." Am Freitag spazierte der 42-Jährige durch das Infield und wurde von der NASCAR-Community herzlich empfangen. Alle sind froh, dass der Unfall glimpflich ausgegangen ist.

Crash: Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Koch Industries Foto: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Newman soll sich lediglich eine Kopfverletzung zugezogen haben. Genaue Details wurden nicht veröffentlicht. Optisch wirkt Newman fit wie eh und je. "Es ist toll, am Leben zu sein", sagt er trotzdem, denn er ist sich der Schwere des Unfalls bewusst: "Wenn ich mir das Auto ansehe, dann ist es ein Wunder."

Nur 48 Stunden nach dem Crash konnte Newman das Halifax-Krankenhaus in Daytona verlassen. Mittlerweile hat er auch schon den Workshop von Roush Fenway besucht. Wann er wieder fahren wird, darüber sagte Newman bei seinem Besuch in Phoenix nichts. Es müssen weitere medizinische Checks absolviert werden, bevor es grünes Licht gibt.

"Ich bin hier, um das Team der Nummer 6 zu unterstützen und Teil des Teams zu bleiben. Ich will Spaß haben. Ich hoffe, Ross macht es gut, aber am liebsten würde ich an seiner Stelle fahren. Ich möchte für unsere Sponsoren arbeiten und ein gutes Wochenende erleben", so Newman. Ersatzmann Chastain fuhr in Las Vegas und in Fontana in die Top 10.

Mit Bildmaterial von Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images.