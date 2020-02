Der 22-jährige Schweizer aus Hergiswil gehörte mit Sicherheit zu den positiven Überraschungen der Saison 2019, nachdem er im Jahr zuvor noch das ADAC GT Masters bestritten hatte.

In seiner ersten Saison in der europäischen NASCAR sicherte sich Giorgio Maggi mit seinem Ford Mustang von Hendricks Motorsport insgesamt sechs Pole-Positions (in Folge), fünf schnellste Rennrunden und drei Siege - darunter einen gleich bei seinem allerersten Rennen in Valencia. Den Titel verlor er erst im allerletzten Rennen an den Dänen Lasse Sörensen.

Nach seiner vielversprechenden ersten Saison wagt Giorgio Maggi den Sprung in die Euro NASCAR Pro Championship, der ersten Liga der Serie, wo er unter anderem auf Jacques Villeneuve, F1-Weltmeister des Jahres 1997, treffen wird. Er bleibt dabei dem Ford Mustang und Hendricks Motorsport treu – dem Team, mit dem der Niederländer Loris Hezemans 2019 den Pro-Titel gewann. Der Traum ist natürlich, eines Tages auf den amerikanischen Rennstrecken zu kämpfen…

Parallel dazu besteht für Giorgio Maggi die Möglichkeit, an vereinzelten GT-Masters-Rennen teilzunehmen.