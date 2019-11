Nach Teamwechsel: Tyler Reddick verteidigt NASCAR Xfinity-Titel

Tyler Reddick ist die erfolgreiche Titelverteidigung in der zweiten NASCAR-Liga gelungen. Beim Saisonfinale der Xfinity-Serie 2019 fuhr der 23-jährige Kalifornier am Samstag in Homestead zu seinem sechsten Saisonsieg.

Nachdem Reddick vor genau einem Jahr das Rennen und den Titel für JR Motorsports gewonnen hatte, ist ihm dies nach seinem winterlichen Wechsel zu Richard Childress Racing nun auch auf Anhieb für seinen neuen Arbeitgeber gelungen.

Zwischenzeitlich drei und am Ende zwei der insgesamt vier punktgleich angetretenen Finalteilnehmer lieferten sich einen packenden Kampf um die Führung im Rennen und damit um den Titel. Neben Reddick waren es der achtmalige Saisonsieger Christopher Bell (Gibbs-Toyota) und der siebenmalige Saisonsieger Cole Custer (Stewart/Haas-Ford).

Am Ende setzte sich Reddick durch, denn Bell war auf einer anderen Boxenstoppstrategie unterwegs und fiel in der Schlussphase noch bis auf den fünften Platz zurück.

Ergebnis: NASCAR Xfinity-Finale 2019 in Homestead

Im Gegenzug wurde Custer mit einer Sekunde Rückstand auf Reddick noch Zweiter und damit Vize-Champion, nachdem er im zweiten Rennsegment (Stage 2) aufgrund eines lockeren rechten Hinterrads vorübergehend in Rundenrückstand geraten war.

Der vierte Finalteilnehmer - Justin Allgaier (JR-Chevrolet) - spielte keine entscheidende Rolle. Schon im Qualifying war er als 16. der mit Abstand am weitesten hinten platzierte der vier Finalteilnehmer. Im Rennen erwischte Allgaier 15 Runden vor Schluss an achter Stelle liegend die Mauer und kam schließlich nur auf P14 ins Ziel.

Übrigens: Zur Saison 2020 steigen drei der vier diesjährigen Xfinity-Finalteilnehmer in die NASCAR-Topliga auf - und zwar auf Vollzeitbasis. Dort fahren sie weiterhin für ihren bisherigen Arbeitgeber beziehungsweise ein Satellitenteam dessen.

Champion Tyler Reddick bleibt bei Richard Childress Racing und folgt im Cup auf Daniel Hemric, der in die Xfinity-Serie zurückgeht. Cole Custer steigt ins Cup-Programm von Stewart/Haas Racing auf und löst den Mexikaner Daniel Suarez ab, dessen Zukunft offen ist. Christopher Bell dockt beim Gibbs-Satellitentem Leavine Family Racing an und ersetzt Matt DiBenedetto, der zu Wood Brothers Racing wechselt.

