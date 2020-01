Axel Gnos ist bereits am vergangenen Wochenende in Neuseeland angekommen und hat die Zeit genutzt, um sich zu akklimatisieren. Immerhin besteht ein Zeitunterschied von 12 Stunden gegenüber Europa, zudem herrschen auf der Südhalbkugel der Erde derzeit sommerliche Temperaturen.

"Es ist an sich schon kompliziert", sagte er gegenüber Motorsport.com Schweiz. "Aber man muss sich vorher schon speziell darauf vorbereiten. So sollte man sich beispielsweise genau überlegen, wann man im Flugzeug schlafen sollte. Ich bin jetzt im richtigen Rhythmus. Es ist zudem ziemlich heiss, um die 27°C. Es ist Sommer hier, aber wir hatten auch Regen in den letzten Tagen.“

Axel Gnos, Kiwi Motorsport

Tatsächlich regnete es beim ersten Training zu Beginn der Woche auf dem Otago Provincial Circuit im Highlands Motorsport Park in Cromwell, im Süden des Landes, wo sich alle Protagonisten der Toyota Rennserie 2020 zum ersten Mal trafen, um sich auf das Eröffnungsrennen an diesem Wochenende vorzubereiten.

Für Axel Gnos ging es dabei in erster Linie darum, sich mit dem Tatuus FT-50 (F3) und dem Toyota-Motor vertraut zu machen. Gleichzeitig lernte er das lokale Team Kiwi Motorsport kennen, für das er bei diesen fünf Veranstaltungen an den Start gehen wird.

"Die ersten paar Runden dienten dazu, mich im Auto wohl zu fühlen", fuhr er fort. "Ich habe bereits Ende letzten Jahres ein paar Runden in einem Formel-3-Renault gefahren, und das war eine gute Vorbereitung auf das, was ich hier machen werde. Das Chassis ist das gleiche, und der Toyota-Motor ist nur ein bisschen stärker als der Renault.“

"Danach haben wir begonnen, am Auto zu arbeiten. Ich war mit meinen Tests zufrieden, weil ich mich mit jeder Runde verbessern konnte. Ich war vor allem schnell im Regen – ich habe mich bei diesen Bedingungen schon immer wohl gefühlt. Nun muss ich noch ein paar Zehntel im Trockenen finden, aber das wird mit der Erfahrung kommen.“

Nach dieser Generalprobe finden an diesem Wochenende die ersten drei Rennen im Highlands Motorsport Park statt. Eine erste Runde, die einen Überblick über den Leistungsstand gibt und es Axel Gnos ermöglicht, sich genauere Ziele zu setzen.

"Wir müssen mal schauen, wie das erste Wochenende verläuft. Das Ziel ist es, mit meiner Leistung zufrieden zu sein, mich weiter zu verbessern und möglichst mit den Stammpiloten mithalten zu können. Immerhin ist so ziemlich alles neu für mich. Zudem starten wir gleich mit der schwierigsten Strecke im Kalender, auf der man einen guten Rhythmus braucht. Es gibt 21 Kurven und man hat kaum Zeit zum Durchatmen.“

"Längerfristig ist das Ziel, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln und mich im Verlaufe der Rennen stetig zu verbessern.“

Neben Gnos wird mit Gregoire Saucy ein weiterer Schweizer im Starterfeld der Toyota Racing Series 2020 zu finden sein. Er steht beim belgischen Team M2 Competition unter Vertrag.