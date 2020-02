Léna Buhler mit Drivex in der spanischen F4

Nachdem sich Léna Buhler 2019 mit dem dritten Rang in der Gesamtwertung gleichzeitig den Titel der schnellsten Frau in der Schweizer Kartmeisterschaft geholt hatte, entschied sie sich für die kommende Saison zum Wechsel in den Automobilrennsport. Ihre Wahl fiel dabei auf die spanische Formel-4-Meisterschaft.

Die Schweizerin, die im Verlaufe des letzten Jahres bereits mehrfach Testfahrten mit einem Formel-Wagen absolviert hatte, wird dabei für das Team Drivex an den Start gehen.

Das Team aus Madrid hatte in der vergangenen Saison mit dem Argentinier Franco Colapinto den Titel in der spanischen Meisterschaft geholt. Mit der jungen Russin Irina Sodarkova, die im kommenden Jahr die W Series bestreiten wird, hatte das Team bereits damals eine Frau in ihrem Line-Up.

Léna Buhler ist vergleichsweise spät zum Motorsport gekommen – erst im Alter von 18 Jahren bestritt sie ihre ersten Kart-Rennen, nachdem sie zuvor zehn Jahre lang in der BMX-Szene anzutreffen gewesen war.

Ihre Teamkollegen bei Drivex sind der Niederländer Glen van Berlo sowie der Franzose Paul-Adrien Pallot.