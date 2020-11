Köhler feiert am Lausitzring ersten Sieg im Porsche-Carrera-Cup

Großer Jubel bei Leon Köhler und seinem Team T3/HRT Motorsport: Auf dem Lausitzring gewann der Deutsche am Sonntag sein erstes Rennen im Porsche-Carrera-Cup. "Auf diesen Moment habe ich ewig hingearbeitet, ich bin überglücklich. Der Start ist mir nicht optimal gelungen, aber danach war ich sehr schnell unterwegs. Mit dem Podiumsplatz von Laurin Heinrich ist es ein überragendes Ergebnis für das Team", sagt Köhler.

In einem actionreichen Lauf erreichte Larry ten Voorde (Huber) Rang zwei und ist damit neuer Tabellenführer. Den dritten Platz belegte Laurin Heinrich (T3/HRT Motorsport). Eine Titel-Entscheidung ist bereits gefallen: Durch seinen Klassensieg sicherte sich Carlos Rivas (Black Falcon) vorzeitig die Meisterschaft in der Pro-Am-Klasse.

Beim Rennen auf nasser Fahrbahn setzten alle Piloten auf Regenreifen. Heinrich startete rasant und fuhr von Rang fünf an die Spitze. Dahinter ordneten sich Köhler und Polesetter ten Voorde ein. Köhler übte direkt Druck auf Heinrich aus - in der dritten Runde ging der 21-Jährige in Führung. Danach setzte sich Köhler ab und überquerte souverän als Erster die Ziellinie.

Das Duell um den zweiten Platz entschied ten Voorde für sich. In Runde sechs nutzte der Huber-Pilot einen Verbremser von Heinrich, um am Rookie vorbeizuziehen. "Im Rennen konnte ich das Tempo von Leon Köhler leider nicht mitgehen. Insgesamt war es aber ein erfolgreiches Wochenende für mich. Ich habe die Führung in der Meisterschaft übernommen und reise mit einem guten Gefühl zum Saisonfinale nach Oschersleben", bilanziert ten Voorde.

Heinrich gelang in der Lausitz bereits seine fünfte Podiumsplatzierung. "Ich wusste, dass Leon Köhler und Larry ten Voorde trotz der schmierigen Fahrbahn sehr schnell sind. Mir ging es darum, den dritten Platz zu verteidigen. Das habe ich geschafft", erläutert Heinrich.

Die vierte Position belegte Rudy van Buren (Nigrin) - das beste Saisonergebnis des Niederländers. Als Fünfter überquerte Diego Bertonelli (Fach Auto Tech) die Ziellinie vor Joey Mawson (Fach Auto Tech) und Lucas Groeneveld (GP Elite). Unglücklich verlief das Rennen für Dylan Pereira (Förch Racing), der nach einem achten Platz die Tabellenführung abgeben musste: In der dritten Runde rutschte der Luxemburger von der Strecke und fiel bis ans Ende des Feldes zurück.

Gefeiert wurde bei Black Falcon. Carlos Rivas machte mit seinem achten Klassensieg die Meisterschaft in der Pro-Am-Wertung vorzeitig perfekt. Beim Rennen auf dem 4,57 Kilometer langen Lausitzring kam er vor Stefan Rehkopf (Huber) und Matthias Jeserich (Nigrin) ins Ziel.

"Wir sind seit mehreren Jahren ein gut eingespieltes Team. Das war der Schlüssel für den tollen Erfolg in dieser Saison. Die Wetterverhältnisse waren dieses Wochenende eine große Herausforderung, da sich die Bedingungen während der Rennen immer wieder verändert haben", sagt Rivas.

"Ein neuer Tabellenführer, eine Titelentscheidung in der ProAm-Wertung und zwei actionreiche Rennen - das Wochenende auf dem Lausitzring hatte viel zu bieten. Besonders freue ich mich, dass Leon Köhler, ein Nachwuchsfahrer aus unserem Talent-Pool-Programm, sein erster Sieg gelungen ist", sagt Hurui Issak, der Projektleiter des Porsche-Carrera-Cups.

Der Meisterschaftskampf entscheidet sich beim Saisonfinale in der Motorsport Arena Oschersleben zwischen ten Voorde (191 Punkte) und Pereira (182 Punkte). Auf Platz drei der aktuellen Punktewertung liegt Heinrich (117 Punkte).

Am kommenden Wochenende (6. bis 8. November) gibt es für die Fahrer beim Doppellauf im Rahmen des GT-Masters noch maximal 50 Punkte zu holen. Beim Event in der Magdeburger Börde trägt der Carrera Cup außerdem seinen Experience Day aus. Dabei erhalten talentierte Nachwuchsfahrer einen Blick hinter die Kulissen des Markenpokals und dürfen am 9. November selbst das aktuelle Cup-Fahrzeug fahren.

Mit Bildmaterial von Porsche.