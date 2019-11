Kalender Porsche-Supercup 2020: Achtmal im Rahmen der Formel 1

Der Porsche-Supercup findet auch 2020 wieder im Umfeld der Königsklasse des Motorsports statt: Der Kalender des Markenpokals setzt sich in der kommenden Saison aus acht Läufen im Formel-1-Rahmenprogramm zusammen. Dabei geht der Supercup auch in Zandvoort an den Start: Das Seebad nahe Amsterdam ist Schauplatz des niederländischen Grand Prix und 2020 erstmals Austragungsort eines Formel-1-Rennens.

Seit der Debütsaison 1993 trägt der Supercup seine Meisterschaftsläufe durchgängig bei Formel-1-Veranstaltungen aus. Mit Verlängerung des Formel-1-Vertrags bis einschließlich 2022 wurde beschlossen, dass sich die Rennserie zukünftig auf Europa fokussiert. Die 28. Saison beginnt nach den offiziellen Testfahrten in Barcelona mit dem europäischen Formel-1-Auftakt auf dem Circuit Zandvoort.

Weitere Meisterschaftsläufe absolviert der Supercup 2020 unter anderem auf dem legendären Stadtkurs in Monte Carlo und dem Hungaroring in Ungarn, die beide seit jeher einen festen Platz im Rennkalender haben.

Darüber hinaus treten die Supercup-Teams in Barcelona, Spielberg, Silverstone und Spa-Francorchamps gegeneinander an. Das Saisonfinale steigt im italienischen Autodromo Nazionale Monza. Bei jedem der acht Events wird ein Sprintrennen über dreißig Minuten ausgetragen.

"Dass die Veranstaltungen des Supercup Teil des Formel-1-Programms sind, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor dieser Rennserie", sagt Projektleiter Oliver Schwab. "An Strecken wie Silverstone oder Monza wird Motorsport mit großer Leidenschaft gelebt, dort herrscht eine ganz spezielle Atmosphäre. Besonders freuen wir uns auf unseren ersten Start in Zandvoort. Der Kurs hat allein durch seine Lage direkt an der niederländischen Nordseeküste seinen ganz eigenen Charme."

Auch 2020 wird die Tradition des VIP-Fahrzeugs fortgesetzt. Das Cup-Auto mit der Startnummer 911 kommt auf ausgewählten Strecken zum Einsatz und wird von bekannten Sportlern, ehemaligen Profi-Rennfahrern oder auch Hollywood-Stars pilotiert. In der vergangenen Saison saß der sechsfache Olympiasieger im Bahnradfahren Chris Hoy aus Schottland am Steuer des Porsche 911 GT3 Cup.

In den Jahren zuvor gingen unter anderem der zweifache Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen, die Rallye-Stars Sebastien Loeb und Sebastien Ogier sowie Hollywood-Schauspieler Patrick Dempsey im VIP-Fahrzeug an den Start. In der abgelaufenen Saison krönte sich Michael Ammermüller zum dritten Mal in Folge zum Champion.

Rennkalender Porsche-Supercup 2020:

26.03.-27.03.2020: Barcelona (Spanien) - offizieller Test

01.05.-03.05.2020: Zandvoort (Niederlande) - Rennen 1

08.05.-10.05.2020: Barcelona (Spanien) - Rennen 2

21.05.-24.05.2020: Monte Carlo (Monaco) - Rennen 3

03.07.-05.07.2020: Spielberg (Österreich) - Rennen 4

17.07.-19.07.2020: Silverstone (Großbritannien) - Rennen 5

31.07.-02.08.2020: Budapest (Ungarn) - Rennen 6

28.08.-30.08.2020. Spa-Francorchamps (Belgien) - Rennen 7

04.09.-06.09.2020: Monza (Italien) - Rennen 8

Mit Bildmaterial von Porsche AG.