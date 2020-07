Porsche-Supercup Spielberg 2020: Start-Ziel-Sieg für Jaxon Evans

Überlegene Vorstellung von Porsche-Junior Jaxon Evans beim ersten Lauf zum Porsche-Supercup 2020. Der Neuseeländer ging am Sonntag auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg von der Pole-Position ins Rennen und führte das Feld über die komplette 17-Runden-Distanz an. "Ein perfekter Start in die Saison. Erster Einsatz für mein neues Team, erster Sieg - so kann's weitergehen", freut sich Evans.

Der Neuseeländer hatte am Ende weniger als eine Sekunde Vorsprung auf seinen Teamkollegen Dylan Pereira. "Ich habe zwischen Qualifying und Rennen ein paar Details an der Fahrwerksabstimmung geändert, das hat super funktioniert", sagt der Luxemburger, der sich schon in der ersten Runde von Startplatz vier um zwei Positionen verbesserte.

Die Mannschaft des österreichischen Teamchefs Walter Lechner feierte beim Heimspiel auf dem 4,318 Kilometer langen Red-Bull-Ring in der Steiermark sogar einen Dreifachsieg: Als Dritter kam Leon Köhler ins Ziel. Der 20-Jährige aus dem fränkischen Kleinwallstadt war gleichzeitig Schnellster der insgesamt neun Rookies.

Leon Köhler als Dritter bester Rookie

"Damit habe ich wirklich nicht gerechnet", ist Köhler über seine eigene Leistung ein wenig verblüfft. "Ich konnte mit meinen beiden Teamkollegen sehr gut mithalten. Mal schauen, ob im nächsten Rennen sogar noch mehr geht."

Harter Zweikampf zwischen Daan und Jesse van Kuijk Foto: Porsche AG

Hinter dem an der Spitze enteilenden Lechner-Trio entwickelten spannende Positionskämpfe. Bei der Verfolgung der Spitzengruppe übertrieb es Porsche-Junior Ayhancan Güven nach Einschätzung der Rennleitung. Weil er wiederholt neben der offiziell markierten Strecke fuhr, erhielt er eine Zeitstrafe von fünf Sekunden. Als Vierter im Ziel, wurde er nachträglich auf Rang acht zurückgestuft.

So rückte Larry ten Voorde auf, der fünf Zehntelsekunden Vorsprung vor Florian Latorre und Rookie Jean-Baptiste Simmenauer ins Ziel retten konnte. Mit Rang 7 unterstrich auch Marvin Klein die Klasse der Jugend. Hinter Güven komplettierten Marius Nakken und Laurin Heinrich die Top 10. Mateo Llarena, im Alter von 16 Jahren, vier Monaten und zehn Tagen jüngster Teilnehmer aller Zeiten in einem Rennen zum Supercup, belegte Rang 19.

Heimsieg für Philipp Sager in der ProAm-Wertung

In der ProAm-Wertung erzielte der Österreicher Philipp Sager einen Heimsieg. Roar Lindland, der aufgrund eines technischen Problems während der Einführungsrunde zunächst seine Mechaniker aufsuchen musste und dem Feld aus der Boxengasse hinterherstartete, wurde Zweiter. Dritter Mann auf dem ProAm-Podium war Stephane Denoual (F/Pierre Martinet by Alméras).

Die nächste Runde im Porsche-Supercup steht schon am kommenden Wochenende an, im Rahmen des Großen Preis der Steiermark (10. bis 12. Juli 2020) erneut auf dem Red-Bull-Ring. Das Rennen wird am Sonntag um 12:30 Uhr gestartet. Die Fernsehsender Sport1, Eurosport und ORF sowie die Streamingdienste F1 TV und Sport1.de übertragen live.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.