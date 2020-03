Critérium Jurassien abgesagt

Nachdem in den letzten Tagen und Wochen Motorsportveranstaltungen auf allen Ebenen abgesagt oder verschoben werden mussten, haben nun auch die Organisatoren des traditionellen Critérium Jurassien ihre Veranstaltung absagen müssen, nachdem bereits im Verlaufe der Woche das Bergrennen Reitnau abgesagt wurde.

Die Jurassien hätte am Wochenende des 17. und 18. April den Saisonauftakt der Schweizer Rallyemeisterschaft bilden sollen.

"Um unsere Behörden angesichts der in unserem Land wütenden Covid19-Epidemie und der daraus resultierenden Vorsichtsmaßnahmen zu unterstützen, wird das Critérium Jurassien 2020 gestrichen", heißt es in der Pressemitteilung der Organisation.

"Diese Entscheidung, die unser Organisationskomitee angesichts der Ausnahmesituation, in der wir in den letzten Wochen leben treffen musste, ist uns nicht leichtgefallen."

Am frühen Morgen wurde ebenfalls bekanntgegeben, dass die Rallye Epernay Vin de Champagne in Frankreich, in deren Rahmen der erste Lauf zur Clio R3T ALPS Trophy ausgetragen werden sollte, verschoben wird.

Über eine allfällige Absage der Rallye du Chablais (28.-30. Mai) sowie der Rallye Ronde del Ticino (27.-28. Juni) wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert.