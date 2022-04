Auf den Spuren des Vaters: Jenson Button wird Rallycross-Pilot!

Jenson Button gibt sein Comeback als Vollzeit-Rennfahrer - im Rallycross! Der Formel-1-Weltmeister von 2009 gab am Dienstag bekannt, dass er für das Team Xite Energy in der Nitro-Rallycross-Serie an den Start gehen wird. Die Saison 2022/23 der deutlich erweiterten Meisterschaft von Travis Pastrana beginnt am 18. und 19. Juni im britischen Lydden Hill.

"Ich will Rennen fahren. Ich liebe den Rennsport, liebe den Wettkampf und will Spaß haben. Ich freue mich daher darauf, mit Xite Energy in der Nitro-RX zu fahren", sagt Button. "Das Team verfügt über große Erfahrung - nicht nur im Rallycross, sondern auch mit Elektro-Rennautos."

Seit seinem Rücktritt aus der Formel 1 am Ende der Saison 2016 ist Button sporadisch bei Offroad-Veranstaltungen an den Start gegangen. So fuhr er 2019 die Marathon-Rallye Baja 1000, im vergangenen Jahr saß er beim Debütrennen der Elektro-SUV-Rennserie Extreme E am Steuer des Boliden seines eigenen Teams.

Elektroauto mit mehr als 1.000 PS

Darüber hinaus ist Button Berater des Formel-1-Teams Williams und Experte des britischen TV-Senders Sky. Mit dem Wechsel zum Rallycross wandelt der 42-Jährige auf den Spuren seines Vaters John, der ein bekannter Rallycross-Fahrer war.

Der Elektro-Renner FC1-X hat eine Leistung von 800 Kilowatt Foto: Xite Energy

Teamkollege beim Xite Energy wird sein Landsmann Oliver Bennett, der in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Rallycross-WM an den Start gegangen war. "Er ist ein toller Charakter, der dem Sport gut tut", sagt Button über seinen Teamkollegen. "Und er hat eine Menge Erfahrung im Fahren auf Schotter. Hoffentlich kann ich diesen Aspekt von ihm lernen, und er kann im Gegenzug von meiner Erfahrung im Rundstreckensport profitieren."

Bei einem Test im britischen Pembrey sammelte Button unlängst erste Erfahrungen am Steuer des Einsatzfahrzeugs FC1-X. Dabei handelte es sich um ein rein elektrisch angetriebens Einheitsauto, welches von den Unternehmen Olsbergs MSE und QEV entwickelt wurde, und eine Leistung von 800 Kilowatt (1.088 PS) hat.

Nitro-RX fährt erstmals in England, Schweden und Finnland

Die Nitro-RX-Serie, die in der Vergangenheit ausschließlich in Nordamerika gefahren war, trägt in der Saison 2022/23 erstmals auch Rennen außerhalb der USA und Kanadas aus. Neben dem Saisonauftakt in Lydden Hill sind Auftritt in Schweden, Finnland und Saudi-Arabien geplant. Das Saisonfinale findet im März 2023 in den USA statt.

Button sucht in der Nitro-RX vor allem eine neue Herausforderung. "Ich bin ein Rennfahrer, kein Formel-1-Fahrer, also sind neue Herausforderungen genau das, was ich suche", sagt er. "Rallycross ist ganz anders als die Formel 1, und deshalb liebe ich es. Ich habe die Formel 1 nach 17 Jahren verlassen, weil ich etwas Neues ausprobieren wollte."

Mit Bildmaterial von Xite Energy.