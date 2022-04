SRX 2022: Infos zur zweiten Saison von Stewarts Stockcar-Serie auf Short-Tracks

Für die von Tony Stewart und Ray Evernham erdachte Superstar Racing Experience (SRX) war die Premierensaison 2021 ein voller Erfolg.

Die sechs SRX-Rennen im Sommer des vergangenen Jahres waren bestens besucht. Die TV-Einschaltquoten bei CBS Sports waren besser als im Vorfeld erwartet, was nicht zuletzt am Sendeplatz (Samstagabend US-Zeit) lag. Und nicht zu vergessen: Auch die zahlreichen prominenten Fahrer hatten in der ersten Saison der neuesten Stockcar-Rennserie ihre helle Freude.

Im Sommer 2022 (18. Juni bis 23. Juli) gibt es die Neuauflage, nämlich eine zweite SRX-Saison mit abermals sechs Rennen. Das bewährte Grundkonzept - Rennen auf Short-Tracks am Samstagabend mit namhaften Fahrern in Einheitsautos mit 6,5-Liter-V8-Motor (675 PS) und großem Heckflügel - ist erhalten geblieben. Dennoch gibt es im Detail die eine oder andere Neuerung.

So tauchen nur zwei der sechs Strecken aus der SRX-Saison 2021 auch im Rennkalender für die Saison 2022 auf. Im Gegenzug gibt es vier neue Strecken im Kalender. Und auch im Fahrerfeld gibt es einige prominente Neuzugänge.

Der SRX-Rennkalender 2022

Der Stafford Motor Speedway in Stafford Springs (Connecticut) und der Nashville Fairgrounds Speedway in Nashville (Tennessee) sind die beiden Strecken, die erneut im SRX-Kalender auftauchen und somit in der noch jungen Geschichte der Rennserie ein zweites Mal befahren werden.

Die vier Strecken, auf denen es 2022 erstmals ein SRX-Rennen gibt, sind: Five Flags Speedway in Pensacola (Florida), South Boston Speedway in South Boston (Virginia), I-55 Raceway in Pevely (Missouri) und Sharon Speedway in Hartford (Ohio). Mit dem großteils neuen Kalender bringen Stewart und Evernham ihre populäre Rennserie nun auch in US-Bundesstaaten, die 2021 noch nicht in den SRX-Genuss kamen.

SRX: Knackige Rennen auf Short-Tracks, unter anderem Nashville Fairgrounds (Foto) Foto: Superstar Racing Experience

Geblieben die Anzahl Dirt-Tracks im Kalender, nämlich zwei von sechs. Waren es 2021 der Knoxville Raceway und der Eldora Speedway gewesen, so sind die beiden Strecken mit losem Untergrund im diesjährigen Kalender der I-55 Raceway und der Sharon Speedway. Der I-55 Raceway ist mit 0,333 Meilen die kürzeste Strecke im SRX-Kalender 2022. Die längste ist der Nashville Fairgrounds Speedway mit 0,596 Meilen.

Die SRX-Termine 2022:

18.06.: Five Flags Speedway - Pensacola (Florida) - Asphalt

25.06.: South Boston Speedway - South Boston (Virginia) - Asphalt

02.07.: Stafford Motor Speedway - Stafford Springs (Connecticut) - Asphalt

09.07.: Nashville Fairgrounds Speedway - Nashville (Tennessee) - Asphalt

16.07.: I-55 Raceway - Pevely (Missouri) - Dirt

23.07.: Sharon Speedway - Hartford (Ohio) - Dirt

Übertragen werden alle SRX-Rennen vom TV-Sender CBS Sports. Die Startzeit ist jeweils Samstagabend 20:00 Uhr US-Ostküstenzeit. In MESZ umgerechnet geht es somit jeweils in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2:00 Uhr MESZ los.

Das SRX-Starterfeld 2022

Angeführt von Titelverteidiger und Serienmitbegründer Tony Stewart sind acht Fahrer für alle sechs Rennen der SRX-Saison 2022 gemeldet. Neben Stewart treten Marco Andretti, Bobby Labonte, Paul Tracy und Michael Waltrip für eine zweite volle Saison an. Sie alle bestritten schon 2021 alle sechs Saisonrennen.

Hinzu kommt einerseits Greg Biffle, der 2021 SRX-Teilzeitfahrer war und nun für die volle Saison 2022 gesetzt ist. Außerdem gibt es zwei prominente Neuzugänge, die 2022 alle Rennen fahren: der ehemalige IndyCar-Champion Ryan Hunter-Reay und der ehemalige NASCAR-Pilot Ryan Newman.

Tony Stewart, einer der Köpfe hinter SRX, tritt 2022 als Titelverteidiger an Foto: Superstar Racing Experience

Zwei, die 2021 noch SRX-Vollzeitfahrer waren, treten 2022 aufgrund anderer Vollzeitprogramme nicht mehr bei allen sechs Rennen an, gehören aber weiterhin zum Starterfeld. Es ist einerseits Helio Castroneves, der in diesem Jahr erstmals seit 2017 wieder eine volle IndyCar-Saison fährt. Andererseits ist es Trans-Am-Star Ernie Francis Jr., der in diesem Jahr seine Rookie-Saison in der Indy-Lights-Serie fährt.

Neben Castroneves und Francis Jr. bestreitet unter anderem Hailie Deegan mehrere, aber nicht alle SRX-Rennen 2022. Die Vollzeitfahrerin aus der NASCAR Truck-Serie fuhr schon 2021 ein SRX-Teilzeitprogramm. Gleiches gilt für Tony Kanaan, der wie 2021 auch 2022 wieder einige, aber nicht alle SRX-Rennen fährt.

Und auch in dieser Gruppe, nämlich der SRX-Teilzeitfahrer 2022, gibt es zwei prominente Neuzugänge. Es sind der aktuelle NASCAR-Pilot Ryan Blaney und der ehemalige NASCAR-Champion Matt Kenseth.

Abgerundet wird das SRX-Starterfeld 2022 von den Gaststartern, die jeweils nur ein Rennen fahren. Dazu gehören unter anderem der zweimalige IndyCar-Champion Josef Newgarden und der ehemalige NASCAR-Pilot Dave Blaney. Letzterer trifft bei seinem Gaststart beim Saisonfinale auf dem Sharon Speedway direkt auf seinen Sohn Ryan Blaney.

Die SRX-Vollzeitstarter 2022:

#13 - Paul Tracy

#14 - Tony Stewart

#15 - Michael Waltrip

#18 - Bobby Labonte

#28 - Ryan Hunter-Reay

#39 - Ryan Newman

#69 - Greg Biffle

#98 - Marco Andretti

Die SRX-Teilzeitstarter 2022:

#1 - Hailie Deegan

#2 - Ernie Francis Jr.

#3 - Helio Castroneves

#12 - Ryan Blaney

#17 - Matt Kenseth

#84 - Tony Kanaan

Die SRX-Gaststarter 2022:

#2 - Josef Newgarden

#10 - Dave Blaney

#22 - Alanis King

#26 - Bubba Pollard

TBA - Peyton Sellers

TBA

Das SRX-Rennformat 2022

Nichts geändert hat sich am Rennformat. Wie schon in der Premierensaison 2021, so gibt es auch 2022 bei allen sechs SRX-Events zunächst zwei kurze Vorläufe (Heat-Races), gefolgt vom eigentlichen Hauptrennen (Feature-Race). Die Startaufstellung für Heat 1 wird ausgelost. Das umgekehrte Ergebnis von Heat 1 ergibt die Startaufstellung für Heat 2. Das Ergebnis von Heat 2 (nicht umgekehrt) ergibt die Startaufstellung für das Feature.

Punkte für die SRX-Gesamtwertung werden sowohl in den Vorläufen als auch im Hauptrennen für die Top 12 vergeben. Für Heat-Race 1 und auch für Heat-Race 2 lautet das Punkteschema: 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Für das Feature-Race lautet das Punkteschema: 25-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2.

Die SRX-Bestenliste (nach 2021)

1. Tony Stewart - 2 Siege - Champion 2021

2. Doug Coby - 1 Sieg

Ernie Francis Jr. - 1 Sieg

Marco Andretti - 1 Sieg

Chase Elliott - 1 Sieg

