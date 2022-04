Ducati mit Test-Bestzeit: Kann Alvaro Bautista um den WM-Titel kämpfen?

Ducati-Rückkehrer Alvaro Bautista konnte sich beim Kräftemessen der Superbike-WM in Barcelona (zum Testbericht) stark in Szene setzen. Der Spanier fuhr am ersten Testtag die Bestzeit. Und auch am zweiten Tag war Bautista schnell unterwegs. In der kombinierten Wertung landete Bautista auf Platz zwei. Nur Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) war einen Tick schneller.

Am ersten Testtag drehte Bautista 93 Runden und führte die Wertung mit seiner 1:40.824er-Runde an. Diese Rundenzeit fuhr der Spanier mit dem SCX-Reifen und nicht mit dem extraweichen SCQ-Reifen.

Vor der vierten Saison mit der Panigale V4R hat Ducati einige Details verändert. Eine neue Schwinge mit geänderter Steifigkeit soll mehr Haftung erzeugen. Zudem wurden an Bautistas Maschine neue Gabelinnereien getestet.

Für mehr Grip: Ducati testete erneut die 2022er-Schwinge Foto: WorldSBK.com

Mit Alvaro Bautista soll der Titel wieder nach Bologna geholt werden, nachdem man in den beiden zurückliegenden Jahren mit Scott Redding (wie es dem Briten mit der BMW in Barcelona erging) knapp scheiterte.

Ducati so stark wie zu Beginn der Saison 2019?

Die große Frage ist: Kann Bautista an die Erfolge der WSBK-Saison 2019 anknüpfen, in der er die ersten elf Rennen in teilweise dominanter Form gewann? "Ich möchte nicht an bestimmte Ergebnisse denken. Ich möchte ein gutes Gefühl aufbauen und starke Rundenzeiten fahren", kommentiert der Spanier.

"Wenn ich so stark wie bei den Wintertests sein kann, dann sollten wir in der Lage sein, um den Sieg kämpfen zu können. Wichtig ist, dass ich es weiterhin genießen kann", erklärt Bautista, der bereits bei den beiden Tests in Portimao und Misano einen sehr starken Eindruck hinterließ.

"Es ist ein gutes Zeichen, denn ich war nicht nur bei einem Test schnell. Ich fühle mich sehr gut. Bereits in Portimao war ich schnell, aber auch sehr konstant. Das Gefühl war richtig gut. In Misano waren wir noch stärker. Das Gefühl für das Motorrad war noch besser als in Portimao", schildert der ehemalige MotoGP-Pilot.

Alvaro Bautista fiebert dem ersten Rennen mit Ducati entgegen

"Ich bin mit diesen beiden Testtagen zufrieden", bilanziert er den Test in Barcelona. "Wir haben intensiv am Motorrad gearbeitet und einige interessante Lösungen probiert, die uns positive Resultate lieferten. Wir haben zudem den neuen Hinterreifen von Pirelli getestet, der für das Renn-Wochenende in Barcelona zur Verfügung stehen sollte. Doch dann sind die Wetterbedingungen sicher anders."

Alvaro Bautista muss sich nur noch um die Feinabstimmung kümmern Foto: Ducati

"Wir machen konstant Fortschritte und das schenkt uns große Zuversicht", erklärt Bautista, der am zweiten Tag 18 Runden im Nassen fuhr. Vor dem Auftakt in Aragon geht es im Lager von Ducati nur noch darum, alle Erkenntnisse zusammenzubringen.

"In Aragon müssen wir die Teile noch einmal vergleichen, die wir bei den bisherigen Tests probiert haben. Es geht ums Feintuning. Das ist der Plan für den ersten Testtag", erklärt Bautista. "Am zweiten Testtag möchte ich mich auf das Renn-Wochenende vorbereiten. Ich hoffe, dass ich das gleiche Gefühl aufbauen kann wie bei den bisherigen Tests."

Michael Rinaldi "noch nicht zu 100 Prozent vorbereitet"

Etwas mehr Hausaufgaben hat Teamkollege Michael Rinaldi, der bei den bisherigen Tests Rückstand hatte. Auch in Barcelona war Rinaldi langsamer als Bautista. "Es war ein nützlicher Test, bei dem wir uns vor allem auf das Rennen in Aragon vorbereitet haben. Durch den Regen konnte ich leider keine schnelle Runde mit dem SCX-Reifen fahren", begründet Rinaldi den Rückstand von 0,789 Sekunden.

Michael Ruben Rinaldi steht vor einer wegweisenden Saison Foto: Ducati

"Doch das Gefühl wurde seit dem Misano-Test besser und ich habe das Gefühl, dass wir einen großen Schritt machen konnten. Mit Sicherheit sind wir noch nicht zu 100 Prozent vorbereitet. Deshalb wird der Aragon-Test sehr wichtig sein. Doch ich habe das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen nur so weitermachen", so der Italiener.

Die Superbike-WM startet am 8. April in Aragon in die neue Saison. Am 4./5. April gibt es einen finalen Test.

Kombinierte Rundenzeiten beider Tage:

1. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:40.571 Minuten

2. Alvaro Bautista (Ducati) +0,253 Sekunden

3. Iker Lecuona (Honda) +0,462

4. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,491

5. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) +0,658

6. Michael Ruben Rinaldi (Ducati) +0,789

7. Scott Redding (BMW) +1,065

8. Alex Lowes (Kawasaki) +1,093

9. Lucas Mahias (Puccetti-Kawasaki) +1,117

10. Xavi Vierge (Honda) +1.148

11. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) +1,164

12. Andrea Locatelli (Yamaha) +1,294

13. Eugene Laverty (Bonovo-BMW) +1,371

14. Kohta Nozane (GRT-Yamaha) +1,857

15. Loris Baz (Bonovo-BMW) +1,858

16. Ilya Mikhalchik (BMW) +2,192

17. Luca Bernardi (Barni-Ducati) +2,680

18. Oliver König (Orelac-Kawasaki) +3,655

19. Loris Cresson (Pedercini-Kawasaki) +4,692

20. Hafizh Syahrin (MIE-Honda) +4,968

Mit Bildmaterial von Ducati.